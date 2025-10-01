Bayonne – Toulouse : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre cette affiche palpitante de Top 14 ?
Bayonne invaincu à domicile, Toulouse revanchard : tous les ingrédients sont réunis pour un dimanche soir de feu à 21h05 sur Canal+.
Jean-Dauger s’annonce brûlant ce week-end : Bayonne reçoit le champion de France toulousain pour un duel explosif en prime time. Une affiche à ne pas manquer !

Ce week-end, l’Aviron Bayonnais reçoit le Stade Toulousain dans le cadre de la 5e journée. Un duel aux airs de piège pour les Rouge et Noir, sur une pelouse de Jean-Dauger toujours aussi bouillante.

Le champion de France a relevé la tête avec brio lors du derby face à Castres. Mais on peut imaginer que la débâcle à Montpellier n'a pas totalement été oubliée.TOP 14. Avec le duo magique Gourgues-Costes, le Stade Toulousain cherche à verrouiller son avenirTOP 14. Avec le duo magique Gourgues-Costes, le Stade Toulousain cherche à verrouiller son avenirLe coup d’envoi sera donné ce dimanche 5 octobre à 21h05, en direct sur Canal+. Une affiche en prime time, signe que ce match a tout pour faire vibrer les amateurs de rugby.

Un retour attendu pour Jelonch, mais sans Brennan

Du côté du Stade Toulousain, Ugo Mola pourra compter sur des retours importants. Selon Rugbyrama, Anthony Jelonch et George-Henri Colombe sont de nouveau aptes, un vrai plus pour encadrer la jeune garde. En revanche, Joshua Brennan, touché, ne sera pas du déplacement.TOP 14. Jelonch de retour, Capuozzo en 15 ? La compo probable du Stade Toulousain pour aller faire un coup à BayonneTOP 14. Jelonch de retour, Capuozzo en 15 ? La compo probable du Stade Toulousain pour aller faire un coup à BayonneL’arbitrage de la rencontre a aussi été dévoilé par la LNR : c’est Luc Ramos qui sera au sifflet, épaulé par Stéphanie Labbé et Thomas Chielly. Un trio habitué des joutes du Top 14, ce qui promet un match bien tenu.

Bayonne solide à domicile, Toulouse en quête de constance

Bayonne, fidèle à sa réputation, reste une forteresse à Jean-Dauger. Invaincus sur leur pelouse depuis le début de la saison, les Basques voudront frapper un grand coup face à Toulouse. Mais attention : les Toulousains restent sur une large victoire contre le CO et veulent monter en puissance.TRANSFERT. TOP 14. L'excellent Menoncello vers Toulouse ? Ce dossier brulant s’accélèreTRANSFERT. TOP 14. L'excellent Menoncello vers Toulouse ? Ce dossier brulant s’accélèreHistoriquement, les confrontations entre les deux équipes sont toujours accrochées : Toulouse a remporté 3 des 5 dernières oppositions, mais Bayonne ne lâche jamais rien à domicile.

Un choc du dimanche soir comme on les aime, entre deux équipes joueuses, dans un stade en fusion. Préparez les tapas, sortez les maillots : Bayonne/Toulouse, c’est à 21h05 sur Canal+.

  • Ronnie64
    6804 points
  • il y a 54 minutes

'une pelouse de Jean-Dauger toujours aussi bouillante'

Pelouse bouillante Quesako ❔ ⛳

  • il y a 54 minutes

