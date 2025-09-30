Nuit du Rugby. Qui sera sacré meilleur joueur du rugby français ? La liste complète des nommés

Après les plaquages, les mêlées et les essais de la saison, place aux costumes et aux trophées. Ce lundi 6 octobre, la Nuit du Rugby récompense ceux qui ont fait vibrer le rugby français.

Ce lundi 6 octobre, le rugby français va revêtir son habit de lumière pour la 21e édition de la Nuit du Rugby. Une cérémonie attendue, où joueurs, joueuses, arbitres et staffs ayant marqué la saison seront mis à l’honneur. Rendez-vous dès 19h30 en direct et en clair sur CANAL+ pour vivre cette grande fête du ballon ovale.

Qui sont les stars de la soirée ?

Parmi les trophées les plus convoités, celui du meilleur joueur de TOP 14 verra s’affronter Sireli Maqala (Bayonne) et les Toulousains Thomas Ramos et Jack Willis. Du côté de la PRO D2, les performances de Jérôme Bosviel (Montauban), Adrien Lapègue (Provence) et Gabin Lorre (Béziers) seront saluées.

Une première historique pour les joueuses

Grande nouveauté cette année : le prix de la meilleure joueuse d’Elite 1, avec trois internationales tricolores en lice, Emilie Boulard, Charlotte Escudero et Madoussou Fall-Raclot.

Le rugby à 7 aura également sa part de lumière. Chez les hommes, Grégoire Arfeuil (Pau), Enzo Benmegal (Vannes) et Alexis Levron (BaaBaas) ont marqué les étapes du Supersevens. Côté féminin, première édition historique et premiers noms déjà incontournables : Cléo Hagel (LOU), Salomé Perraudin (ASM) et Hawa Tounkara (Bobigny).

Révélations et confirmations : qui sera couronné ?

La jeunesse est aussi célébrée avec la révélation de l’année : Fabien Brau-Boirie (Pau), Gaël Dréan (Toulon) et Ugo Seunes (Aurillac) symbolisent l’avenir du rugby français. Chez les Bleus, le titre de meilleur joueur international se jouera entre Louis Bielle-Biarrey, Maxime Lucu (UBB) et Thomas Ramos. Côté Bleues, le trio Manon Bigot, Manae et Teani Feleu illustre la montée en puissance du XV de France féminin.

Les arbitres et staffs : maîtres de l'ombre

Impossible de clore cette soirée sans les hommes du sifflet : Pierre Brousset, Ludovic Cayre et Luc Ramos, candidats au prix de meilleur arbitre, seront eux aussi sous les projecteurs.

Enfin, les staffs, véritables artisans de l’ombre, seront mis en avant. En TOP 14, Bayonne, l’UBB et Toulouse sont en lice, tandis qu’en PRO D2, Colomiers, Grenoble et Montauban se disputeront le titre.

La Nuit du Rugby, c’est un peu le Tournoi des étoiles : un moment où le rugby français se regarde dans le miroir, se félicite et se projette. Alors, qui soulèvera les trophées lundi soir ? Réponse sur le terrain… ou plutôt sur la scène.