Night sessions, format express, suspense : le Supersevens change tout dès 2026 (et ce n’est pas juste un détail)

Format raccourci, matchs à élimination directe, night sessions et rugby féminin à l’honneur : le Supersevens fait sa mue et promet un show de haute intensité jusqu’en 2031.

C’est une petite révolution que vient d’annoncer la LNR. À partir de la saison 2026-2027, l’In Extenso Supersevens change de braquet avec un nouveau format pensé pour faire grimper la température… sur et en dehors du terrain.

Deux étapes estivales au lieu de trois, matchs à élimination directe dès le deuxième jour, night sessions le vendredi soir et, surtout, une compétition désormais totalement paritaire. Bref, du 7 ultra-dynamique, taillé pour le show.

Pourquoi ce changement de format va vous surprendre

Objectif clair : maximiser l’intensité et l’impact médiatique de chaque événement. Les étapes, désormais disputées sur deux jours, offriront une première journée en poules avant de basculer vers une phase à élimination directe.

Le tout culminant en apothéose avec les demi-finales et finales féminines et masculines diffusées en prime time sur CANAL+. On parle d’un véritable spectacle pensé pour le public, entre intensité rugbystique et ambiance de festival.

Le défi de la parité

L’autre avancée majeure, c’est la mise en place d’une compétition 100 % paritaire. À chaque étape, les filles disputeront le même format que les garçons, avec la même visibilité. Une décision forte de la LNR qui s’inscrit dans la continuité du travail mené par la FFR. Yann Roubert, président de la LNR, ne cache pas son enthousiasme :

Le rugby à 7 incarne tout ce que notre sport peut offrir de plus spectaculaire et de plus accessible (…) au service de tout le rugby français.

Préparer les JO de 2028 : un tremplin stratégique

Ce nouveau Supersevens servira aussi de rampe de lancement vers l’élite internationale. Les joueuses et joueurs issus des clubs pros, intégrés dans le programme « Objectif 2028 », seront systématiquement engagés. Un vrai plus pour préparer les Jeux de Los Angeles.

Les fondations solides du partenariat avec In Extenso et CANAL+ garantissent un avenir prometteur pour le rugby à 7.

Le partenariat avec In Extenso est également prolongé jusqu’en 2031, tout comme celui avec CANAL+, diffuseur historique et partenaire engagé. La LNR s’appuie sur des fondations solides pour faire du rugby à 7 un pilier incontournable du rugby français.