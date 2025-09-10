Le changement de poste soudain de Paul Boudehent va-t-il fragiliser sa place avec le XV de France ?

À l’aube disputer son 100ème match avec les Maritimes face à Clermont, le Rochelais Paul Boudehent découvre le poste de 2ème ligne en match officiel. Et y impressionne.

C'est l'une des nouveautés de ce (tout) début de saison. Pour la première fois de sa carrière qui compte pourtant plus d'une centaine de matchs professionnels, Paul Boudehent a été aligné en numéro 4, face à l'UBB.

Boudehent au centre des attentions

Une solution déjà testée en amical par les Rochelais qui semble évidemment avoir été utilisée pour pallier les absences au poste de Skelton et Dillane, mais pas que. Car le Midi Olympique révèle que l'homme aux bras de forain s’entraîne régulièrement à ce poste depuis un an, à la demande du staff du XV de France et de son club.

Et le titre du plus gros cartoucheur du monde en 2024/2025 est attribué à… un 3ème ligne du XV de France

Une flèche de plus à l'arc du puissant 3ème ligne, titulaire en puissance avec les Bleus depuis la dernière tournée de novembre et avec qui il a inscrit 5 essais sur ses 8 dernières sorties. "Pendant longtemps, j’ai joué dans les couloirs mais je m’estime maintenant plus comme un besogneux, c’est là où je prends le plus de plaisir", confiait-il déjà en 2024. D'où une présence nouvelle dans la cage qui ne le dérange pas.

À ce poste, Paul Boudehent n'a pas vraiment le physique de l'emploi, lui qui culmine à 1m92 pour 113kg, soit une petite dizaine de centimètres de moins que les numéros 4 de niveau international. Mais sa puissance jointe à sa mobilité lui offre aussi des atouts rares à ce poste, offrant des possibilités intéressantes à La Rochelle dans un premier temps.

C’est un athlète complet, hybride, costaud. Il n’est pas très grand pour un deuxième ligne mais il a de grands bras, c’est un sauteur et un bon pousseur en mêlée.

Comme celle de gagner en mobilité sans perdre en puissance devant, et de coller au changement de style de jeu qui est en train d'être instauré à Deflandre. C'est ce que perçoit aussi l'ancien entraîneur du XV de France Laurent Labit. "Cela assure plus de vitesse et de déplacement sur ce poste à La Rochelle. Est-ce appelé à durer ? Il faudra le surveiller mais c’est une première indication. Ce schéma semble cohérent avec la mutation de jeu qu’ils ont enclenchée."

Nouveau poste pour une nouvelle vie ?

Un rôle qui sied bien à ce "besogneux" au niveau du combat, de la puissance dans l'axe comme de la touche, on en convient. Mais qui pourrait aussi fragiliser sa place de titulaire en équipe de France, n'est-ce pas ? Alors que Guillard, Flament et Meafou semblent indéboulonnables en 2ème barre et qu'Anthony Jelonch revient très fort en 3ème ligne, cela représente un risque réél.

En quoi le retour en trombe d’Anthony Jelonch est une aubaine pour le XV de France ?

Mais nul doute que les staffs des Bleus comme de La Rochelle ont déjà dû en discuter avec le principal concerné et évoquer les débouchés potentiels. "De toute façon, c’est quand je prends du plaisir que je suis bon", tranche Boudehent pour le Midi Olympique. Et se frotter aux adversaires au coeur du jeu, "Poney" aime ça par-dessus tout...