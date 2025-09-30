XV de France. ''Je ne serai jamais un sécateur'', critiqué, Jalibert a fait sa mue défensive et veut le prouver

Jalibert répond avec franchise. À quelques semaines des tests, l’ouvreur des Bleus revient sur le poids des critiques. Et son envie de changer le regard.

Dans un entretien àL’Équipe, Matthieu Jalibert est revenu sur les critiques autour de son jeu, et plus particulièrement de sa défense. A quelques semaines des tests de novembre, le Bordelais, qui sera très certainement dans le groupe aux côtés de Romain Ntamack, sait qu'il sera encore attendu dans ce domaine face aux nations du sud. Top 14. UBB. Matthieu Jalibert, le 'millénaire' qui veut régner sur la décennie

Ciblé après la défaite frustrante face à l’Angleterre (26-25) dans le 6 Nations 2025, l’ouvreur de l’UBB n’a pas oublié : “J’ai trouvé les remarques excessives. [...] J’ai parfois l’impression d’avoir été pointé du doigt injustement.” Un discours lucide, mais piqué, d’un joueur qui sait qu’on attend beaucoup — peut-être trop — de lui.

Un statut à double tranchant

Être un 10 français en 2025, c’est comme jouer au chef d’orchestre avec un gilet pare-balles. Chaque raté défensif devient une affaire d’État. Et Jalibert en a conscience : “Parfois, j’ai l’impression d’être un peu plus visé, que j’ai moins le droit à l’erreur. Mais c’est comme ça depuis le début de ma carrière. Je m'y suis habitué !”

Un statut de joueur “spectaculaire mais fragile” qu’il traîne depuis ses débuts, et qui commence sérieusement à l’agacer : “On m’a trop catégorisé comme un joueur qui s’enlevait dans les zones de contact. C’est un peu vexant.” La séquence anglaise en est l’exemple parfait. TOP 14. ''La saison idéale c’est le doublé'', Jalibert (UBB) et l’ogre girondin ont (TRÈS) faimIl sort à la 60e, la France mène 18-12, et pourtant, c’est lui qu’on accuse : “J’ai l’impression que c’est moi qui ai fait perdre l’équipe !” Une analyse simpliste ? Un bouc émissaire commode ? Certains observateurs — comme le coach de la défense de l'UBB Aurélien Cologni — n’hésitent plus à dire que Jalibert est “un très bon défenseur qui n’en avait pas conscience”.

“Je ne serai jamais un sécateur, mais…”

Pas question de se cacher derrière des excuses. Jalibert reconnaît ses lacunes, mais insiste sur le travail effectué : “Je donne mon max pour augmenter mes stats et ma qualité de défense.” À l’UBB, ce boulot est concret, régulier, et surtout, il porte ses fruits. Cologni l’a aidé à retrouver confiance avec des consignes claires. “Aujourd’hui, j’y prends plus de plaisir. [...] On bosse sur des situations réelles.”

J'essaie d'être un peu plus agressif et plus dominant, même si je sais que je ne serai jamais un sécateur. L'important est que je sois un peu plus dense dans ma zone et que j'apporte plus de confiance à mes coéquipiers dans ce secteur.

Changer les perceptions, un plaquage à la fois

Le numéro 10 n’est pas resté silencieux. Il a abordé frontalement le sujet avec le sélectionneur dès la tournée de novembre. Une discussion franche, nécessaire, car les Bleus auront besoin d’un Jalibert au sommet de sa forme — et de sa confiance — pour les prochaines échéances.

Je n'ai pas de problème avec l'équipe de France. C'est vrai qu'il y a eu une période plus compliquée. Comme ça a été dit, j'ai eu ces discussions avec Fabien sur un mal-être, des sentiments que j'avais besoin d'exprimer. Il a compris et accepté ce que je lui ai dit.

Ceux qui le connaissent le savent : Jalibert n’est pas du genre à esquiver. Il avance. Et il sait que la meilleure réponse passera par les actes, pas par les mots. “Je veux être plus dense dans ma zone, et apporter plus de confiance à mes coéquipiers.” Le message est passé.