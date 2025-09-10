Top 14. UBB. Matthieu Jalibert, le 'millénaire' qui veut régner sur la décennie

Samedi soir à Chaban-Delmas, l’UBB a frappé fort d’entrée en dominant le voisin rochelais (23-18).
Mais derrière ce succès, un autre chiffre a marqué les esprits : les 1000 points inscrits en Top 14 par Matthieu Jalibert. Une barre hautement symbolique, franchie grâce à 13 unités inscrites face au champion d’Europe en titre.
Un cercle très fermé en Top 14
Entrer dans le cercle des “millénaires” du championnat, ce n’est pas seulement une affaire de talent. C’est la preuve d’une constance, d’une régularité et d’une longévité que peu d’ouvreurs atteignent à 26 ans. Jalibert n’est pas le premier buteur de l’histoire du Top 14, mais il rejoint une caste prestigieuse où l’on retrouve Urdapilleta, Germain, Ramos (le meilleur en activité avec 1635 points) ou encore Parra. Le Bordelais s’y invite avec son propre style : moins gestionnaire, plus explosif, mais tout aussi décisif au pied.
On l’a longtemps résumé à son jeu de main, sa relance et son punch. Pourtant, depuis deux saisons, Jalibert assume aussi le rôle de buteur principal de son club. Et il le fait avec une efficacité croissante. Face à La Rochelle, il a signé un 5 sur 5 face aux perches, tout en ajoutant sa touche créative avec ce coup de pied millimétré pour Bielle-Biarrey en première période. Un condensé du joueur qu’il est devenu : fiable, décisif et capable de faire basculer un match par une inspiration.
La mue de Matthieu Jalibert
Ce cap des 1000 points marque aussi une évolution dans son rôle à l’UBB. Avec Maxime Lucu blessé, c’est à lui que revient la responsabilité du jeu au pied et du tempo. Les clés du camion, en somme. Et Jalibert ne semble pas les avoir prises à contre-cœur. Au contraire, il donne l’impression de prendre une nouvelle dimension de patron. Reste à savoir s'il gardera ou non la charge du but lorsque son capitaine et partenaire de la charnière rechaussera les crampons.
Bien sûr, il reste encore loin des records d’un Urdapilleta (2515) ou d’un Teulet (2612). Mais l’histoire ne fait que commencer. Avec son âge, son talent et un club bâti pour jouer le haut du tableau, le compteur pourrait tourner vite. Très vite. Si Jalibert garde cette constance, il pourrait devenir l’un des buteurs emblématiques de la décennie, tout en restant ce joueur imprévisible capable de casser une ligne à la moindre ouverture.
Plus qu’un cap, ces 1000 points illustrent un ouvreur en pleine maturité, prêt à assumer son statut de leader à l'UBB, et pourquoi pas aller chercher un nouveau titre cette saison ?
« LE 'MILLÉNAIRE' QUI VEUT RÉGNER SUR LA DÉCENNIE« Oufff!!! 😳
En parlant de buteur et de l'UBB, Reus a donné son accord au club girondin à partir de la saison prochaine. En voilà un qu'il est bon de la godasse!
Heu... il a marqué 13 pts contre son camp? Non, parce que je lis, en fin de premier paragraphe: "...grâce à 13 unités inscrites face au champion d’Europe en titre"...
Il y a combien de buteurs au dessus des mille points ?
"Le millénaire veut regner sur la décennie..." 😲😳
précise le titre de l'article.
Décla ... "officelle" du joueur ou
circonvolution... journalistique ?
Quoiqu'il en soit,
yapluka
Et c'est le pire que l'on peut lui souhaiter
mais bon,
ya du taf
Même s'il est un buteur de bonne facture, je préfère quand c'est Lucu qui bute...
D'ailleurs Bru avait fait ce choix pour les phases finales du top 14.
Barraka
Il doit y avoir une raison pour laquelle le staff conserve Jalibert en buteur principal. J'avais vu passer une étude sur RR (un de leurs rares bon article) qui montrait que dans la majorité des clubs, les buteurs n°1 sous-performaient constamment par rapport aux 2ds buteurs. L'explication probable était que la multiplication des coups de pieds avaient un impact sur la performance. L'année où Lucu était buteur n°1 (2023/24), il y avait nettement moins de différences entre les deux joueurs.
Lucu est beaucoup plus fiable, plus précis et a un peu plus de longueur. Dans le mental des coups de pieds décisifs, aussi, il me semble (est-ce que Jalibert aurait rentré celui des prolongations en finale? ). Il est capable de tout rentrer s'il est dans un bon jour (comme samedi dernier) mais il peut aussi tout mettre à côté s'il est dans un jour sans ou avec trop de pression... Max devant lui, incontestablement.
En revanche, Jalibert est un excellent "dropeur", arme qu'il n'utilise pas assez, je trouve...
La petite Huguette
Personne n'égalera jamais YONEL !!! Reviens YONEL !!! Steuplééééé !!!