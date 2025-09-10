Top 14. UBB. Matthieu Jalibert, le 'millénaire' qui veut régner sur la décennie
Jalibert dans le club fermé des millénaires, et maintenant ? crédit photo : screenshot Canal +/L'Equipe
À 26 ans, Matthieu Jalibert a atteint la barre symbolique des 1000 points en Top 14, samedi soir contre La Rochelle. Plus qu’un chiffre, ce cap illustre l’évolution de l'ouvreur international.

Samedi soir à Chaban-Delmas, l’UBB a frappé fort d’entrée en dominant le voisin rochelais (23-18).

Mais derrière ce succès, un autre chiffre a marqué les esprits : les 1000 points inscrits en Top 14 par Matthieu Jalibert. Une barre hautement symbolique, franchie grâce à 13 unités inscrites face au champion d’Europe en titre.

Un cercle très fermé en Top 14

Entrer dans le cercle des “millénaires” du championnat, ce n’est pas seulement une affaire de talent. C’est la preuve d’une constance, d’une régularité et d’une longévité que peu d’ouvreurs atteignent à 26 ans. Jalibert n’est pas le premier buteur de l’histoire du Top 14, mais il rejoint une caste prestigieuse où l’on retrouve Urdapilleta, Germain, Ramos (le meilleur en activité avec 1635 points) ou encore Parra. Le Bordelais s’y invite avec son propre style : moins gestionnaire, plus explosif, mais tout aussi décisif au pied.

On l’a longtemps résumé à son jeu de main, sa relance et son punch. Pourtant, depuis deux saisons, Jalibert assume aussi le rôle de buteur principal de son club. Et il le fait avec une efficacité croissante. Face à La Rochelle, il a signé un 5 sur 5 face aux perches, tout en ajoutant sa touche créative avec ce coup de pied millimétré pour Bielle-Biarrey en première période. Un condensé du joueur qu’il est devenu : fiable, décisif et capable de faire basculer un match par une inspiration.

La mue de Matthieu Jalibert

Ce cap des 1000 points marque aussi une évolution dans son rôle à l’UBB. Avec Maxime Lucu blessé, c’est à lui que revient la responsabilité du jeu au pied et du tempo. Les clés du camion, en somme. Et Jalibert ne semble pas les avoir prises à contre-cœur. Au contraire, il donne l’impression de prendre une nouvelle dimension de patron. Reste à savoir s'il gardera ou non la charge du but lorsque son capitaine et partenaire de la charnière rechaussera les crampons.

Bien sûr, il reste encore loin des records d’un Urdapilleta (2515) ou d’un Teulet (2612). Mais l’histoire ne fait que commencer. Avec son âge, son talent et un club bâti pour jouer le haut du tableau, le compteur pourrait tourner vite. Très vite. Si Jalibert garde cette constance, il pourrait devenir l’un des buteurs emblématiques de la décennie, tout en restant ce joueur imprévisible capable de casser une ligne à la moindre ouverture.

Plus qu’un cap, ces 1000 points illustrent un ouvreur en pleine maturité, prêt à assumer son statut de leader à l'UBB, et pourquoi pas aller chercher un nouveau titre cette saison ?

  • AKA
    79907 points
  • il y a 26 secondes

« LE 'MILLÉNAIRE' QUI VEUT RÉGNER SUR LA DÉCENNIE«  Oufff!!! 😳

  • il y a 26 secondes

