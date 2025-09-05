TOP 14. ''La saison idéale c’est le doublé'', Jalibert (UBB) et l’ogre girondin ont (TRÈS) faim

Championne d’Europe et finaliste du Top 14, l’UBB lance sa saison ce samedi face à La Rochelle. Jalibert, de retour, incarne l’ambition d’un groupe qui veut confirmer sa montée en puissance.

Championne d'Europe en titre et double finaliste du Top 14, l'Union Bordeaux-Bègles a changé de statut. Ce samedi soir (21h05), c'est avec un tout nouveau costume que les hommes de Yannick Bru recevront La Rochelle pour ouvrir leur saison de Top 14.

« On a eu la chance de tutoyer les sommets avec cette coupe d’Europe », confie Matthieu Jalibert à France Bleu. Et pas question de redescendre : « Ça nous a donné encore plus faim. On repart avec beaucoup d’ambition et l’envie d’y revenir. »

Jalibert, fer de lance d’un groupe affamé

De retour après avoir chouchouté un genou cet été pour être à 100 %, l’ouvreur international sera bien de la partie face aux Maritimes. Toujours aussi ambitieux, le Bordelais veut surfer sur sa très belle saison dernière.

« J'ai juste envie de continuer sur cette dynamique. Si on joue le rugby qu'on aime, je sais que je vais m'épanouir », assure-t-il. Dans un collectif mûri par l'expérience, il incarne cette génération girondine qui ne veut plus se contenter de "pas loin".

Un projet qui monte en puissance

Depuis plusieurs saisons, l’UBB s’installe dans le haut du tableau. Mais cette fois, le titre est venu récompenser un vrai travail de fond. Yannick Bru, qui évoque « une capacité à se renouveler sur le fond et dans la forme », veut aller encore plus loin. Et le groupe en est conscient : « La saison idéale, c’est le doublé. Et on n’a pas été capables de le faire », admet Jalibert.

La deuxième finale du Top 14 perdue contre Toulouse est encore dans les têtes. Il faut dire que les Girondins y ont cru jusqu'au bout après avoir poussé les Rouge et Noir aux prolongations. Mais les champions en titre ont été plus forts mentalement et physiquement. S'offrant un triplé mémorable. Pour grandir, l'UBB cherche encore à progresser dans ses systèmes de jeu, dans sa conquête, dans ses lancements. « On est perfectibles dans tous les secteurs », affirme le n°10.

Face à une formation de La Rochelle qui veut retrouver les sommets, la reprise a des airs de test pour Bordeaux-Bègles. D'autant qu'il faudra également gérer l'absence de nombreux joueurs. Mais avec le vent dans le dos et une ambition affirmée, l’UBB n’a clairement pas envie de redescendre de son nuage.