TOP 14. L'UBB déjà en crise ? Ce renfort XXL s'ajoute à la (longue) liste des blessés

Une longue absence est attendue, et l’UBB voit s’envoler une pièce maîtresse de son projet avant même le coup d’envoi du Top 14.

C’est un coup dur qui tombe comme un couperet pour l’Union Bordeaux-Bègles.

Alors que le club girondin espérait enfin stabiliser sa troisième ligne avec l’arrivée de Jean-Luc du Preez, l’international sud-africain s’est blessé au genou à l’entraînement avec les Springboks. La scène s’est déroulée mardi dernier à Auckland, quelques jours avant le choc face à la Nouvelle-Zélande dans le Rugby Championship, où le flanker de 29 ans devait être titulaire.

Pas de durée d'absence connue

L’annonce est venue de Rassie Erasmus lui-même. Le sélectionneur sud-africain a confirmé en conférence de presse que son joueur serait absent « pour une période prolongée ». Un verdict sec, sans détours, qui met déjà un terme à ses ambitions de disputer la suite du Rugby Championship, mais surtout qui retarde son intégration sous les couleurs bordelaises. Selon la presse locale, du Preez devrait manquer toute la tournée de novembre, avec au programme des affrontements de prestige contre le Japon, la France, l’Italie, l’Irlande et le Pays de Galles.

𝙉𝙤𝙪𝙫𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙡𝙤𝙣𝙜𝙪𝙚 𝙖𝙗𝙨𝙚𝙣𝙘𝙚 𝙖̀ 𝘽𝙤𝙧𝙙𝙚𝙖𝙪𝙭 ?



Alors que l'UBB est déjà fortement impacté par les blessures en début de saison (Moefana, Lucu...), Jean Luc Du Preez se serait blessé avec les Sprinboks à l'entrainement. (1/2)#Top14 #UBB #Bordeaux #rugby pic.twitter.com/lDMHiHSiLw — Oval News (@oval_news) September 4, 2025

Pour l’UBB, cette blessure tombe au plus mauvais moment. Yannick Bru comptait sur son nouveau troisième ligne pour densifier un secteur en manque de régularité la saison passée. Avec sa puissance et son sens du combat, du Preez devait rapidement devenir un élément central du pack girondin. Son nom figurait d’ailleurs parmi les recrues phares du Top 14 mises en avant par L'Équipe cet été, preuve de l’attente qui entourait son arrivée en Gironde.

''Je lui mets 18 ou 19/20 partout'' : ce coach de TOP 14 fait l'éloge d'un Tricolore (et ce n'est pas Dupont)

Une infirmerie pleine à craquer

Mais voilà que le scénario bascule. L’UBB démarre son championnat sans plusieurs de ses cadres : Yoram Moefana, touché à l’épaule et opéré, Maxime Lucu, Romain Buros et Arthur Retière, tous déjà passés par l’infirmerie ces dernières semaines. Cette cascade de pépins complique sérieusement la tâche de Bru et de son staff avant la réception de La Rochelle, qui s’annonce d’autant plus corsée.

🏉 Damian Penaud : "Vu comment je me démonte la cheville, je me dis que c'est impossible que je sois remis sur pied pour la finale. Je me dis : c'est mort. Mais le kiné me dit : tu vas jouer cette finale. J'ai commencé à y croire. J'ai attaqué les soins intensifs."

L'Equipe#UBB pic.twitter.com/UHS9eLmKCy — catourneovale (@catourneovale) September 3, 2025

Ce forfait prolongé interroge aussi sur l’équilibre du groupe bordelais. Qui pour prendre le relais ? La profondeur d’effectif sera mise à rude épreuve, et les jeunes troisièmes lignes pourraient se voir offrir une opportunité plus vite que prévu. Bochaton, Vergnes, Gazzotti ou les espoirs Bissu et Ibsaiene devront répondre présents. Mais il est évident que l’absence d’un joueur du calibre de Du Preez rebat les cartes d’une saison que l’UBB espérait lancer sur de nouvelles bases.

À l’heure où la saison de Top 14 s’apprête à démarrer, Bordeaux-Bègles se retrouve déjà face à un vrai casse-tête. Jean-Luc du Preez devait être un renfort, il rejoint finalement une infirmerie déjà bien garnie. Le club devra trouver en interne les ressources nécessaires pour passer cette période compliquée.