TOP 14. Retour du damier, étoile au-dessus du logo : l'UBB revient à ses racines pour son maillot domicile
L'UBB a dévoilé son nouveau maillot domicile. © Crédit photo : UBB
Retour aux sources avec la présence du damier mythique du CABBG, l'UBB vient de dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2025-2026

Après avoir dévoilé son maillot extérieur il y a quelques jours, où l'on a notamment vu l'étoile des champions d'Europe, l'UBB a maintenant révélé sa tunique domicile. Celle qui "accompagnera [les joueurs] à domicile, au Stade Chaban Delmas comme au Stade Atlantique", comme l'indique le club sur son site internet.

L'UBB se projette donc déjà dans le stade des Girondins de Bordeaux, à l'occasion de matchs délocalisés. Ce devrait d'ailleurs encore être le cas cette année lors des grosses rencontres, notamment la réception de Toulouse.

Le retour du damier, l'étoile fait son apparition

Disparu l'an dernier, le damier, qui fait l'identité de l'Union Bordeaux-Bègles, que l'on retrouve d'ailleurs en partie sur le logo, est de retour. La couleur Bordeaux est toujours présente et, cette année, associée au Marine sous forme de damier "déstructuré" qui donne "naissance à un scapulaire moderne", indique le club.

Porté comme un emblème de fierté et d'héritage, ce maillot accompagnera nos joueurs à domicile, au stade Chaban Delmas comme au Stade Atlantique.

Autre nouveauté, déjà aperçue sur le maillot extérieur, l'étoile au-dessus du logo. Désormais champion d'Europe, Bordeaux peut afficher fièrement une étoile sur son maillot, synonyme de titre européen. Comme d'autres clubs français, Bordeaux choisit d'afficher sa victoire en Champions Cup.

Des maillots dans un style vintage

Si l'année dernière, l'UBB a fait dans la simplicité au niveau de ses maillots, les nouveaux s'inscrivent dans cette même dynamique, avec une touche de vintage. Le retour au damier avec l'apparition de la couleur Marine pour le domicile.

Le maillot extérieur, quant à lui, reprend la couleur blanche de celui de l'an passé, associé à une nuance de Bordeaux sous forme de bandes verticales. Une touche de modernisme dans un style ancien. Les hommes de Yannick Bru débuteront leur saison avec le maillot domicile, accueillant La Rochelle pour la 1ère journée de Top 14.

