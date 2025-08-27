TOP 14. ''Il nous a beaucoup manqué en phase finale'' : le RCT récupère un cadre (très) important
Charles Ollivon est de retour à l'entraînement avec Toulon. © Crédit photo : screenshot youtube Top14
Absent depuis le début de l'année 2025, Charles Ollivon a fait son retour sur les terrains. Il a participé au dernier entraînement collectif toulonnais.

Gravement blessé au genou en début d'année 2025, le troisième ligne Charles Ollivon est de retour sur le terrain. Une nouvelle qui devrait ravir les supporters toulonnais à l'aube de la saison 2025-2026.

L'ancien bayonnais a été aperçu sur les terrains d'entraînement du RCT. Il s'était rompu un ligament croisé de son genou droit en janvier dernier au bout d'à peine 6 minutes de jeu lors de la 14e journée du Top 14 face au Racing 92.

"Des leaders comme Charles Ollivon nous ont manqué" : une blessure pas anodine

Blessé en début d'année civile, Ollivon avait donc rater la fin de saison. Un coup dur pour celui qui revenait en forme et postulait comme titulaire pour le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France.

L'absence d'Ollivon a aussi été préjudiciable pour le RCT qui a dû faire sans un cadre du vestiaire lors des matchs importants. Baptiste Serin, dans un entretien donné à La Marseillaise où il revenait sur une potentielle prolongation au RCT et sur la fin de saison en dent de scie des Rouge et Noir, regrettait l'absence du troisième ligne.

Il déplorait le manque "d'expérience collective et d'expérience individuelle" du groupe. Manquement qu'aurait pu pallier le natif du Pays Basque. Serin regrettait d'ailleurs l'absence de "leaders comme Charles Ollivon, qui nous ont beaucoup manqué sur la fin de saison." Le retour aux terrains du troisième ligne ne peut donc être qu'une bonne nouvelle pour Toulon.

Pas encore apte pour jouer

S'il est de retour à l'entraînement, Ollivon n'est pas non plus apte pour disputer des rencontres. Il est tout de même assez en forme pour participer à l'entraînement collectif, prenant part à l'opposition avec une chasuble médical.

En revanche, son retour sur les terrains ne devrait pas se faire de si tôt. Du moins pas pour le prochain match amical contre Clermont ou la première journée du Top 14 à Montpellier. Il devrait être de retour courant septembre.

