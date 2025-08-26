RUGBY. Erasmus a-t-il (encore) trouvé une faille ? Eddie Jones en est convaincu

Rien n’échappe à Eddie Jones. Même lorsqu’il est sans poste, l’ex-sélectionneur de l’Angleterre, de l’Australie et du Japon continue d’analyser les moindres détails du rugby mondial. Et dans sa dernière chronique pour Planet Rugby, c’est Rassie Erasmus qui prend pour son grade.
Kwagga Smith vraiment remplaçant de dernière minute ?
Lors du deuxième match du Rugby Championship entre l’Afrique du Sud et l’Australie (30-22), un changement de dernière minute a attiré l’attention : Kwagga Smith a remplacé Jean-Luc du Preez au poste de numéro 8, officiellement pour cause de maladie.
Heart, hustle and pure Bok spirit - Kwagga was everywhere on Saturday 👊🇿🇦 #Springboks #ForeverGreenForeverGold pic.twitter.com/PHvVLRmI9g— Springboks (@Springboks) August 25, 2025
Sauf qu’Eddie Jones n’y croit qu’à moitié.
« Je ne serais pas surpris qu’Erasmus ait organisé ça intelligemment. »
Pourquoi ? Parce que les conditions étaient humides, que le jeu au sol serait déterminant, et que Smith est justement un expert des zones de rucks. Un profil bien plus adapté à ces conditions qu’un porteur de balle comme Du Preez.
Erasmus, l’homme des failles
Ce n’est pas la première fois que Rassie Erasmus est accusé de contourner les règles - ou plutôt de les utiliser jusqu’à la dernière ligne du contrat. Dans le passé, il a :
transmis ses consignes avec des feux colorés depuis la tribune ;
aligné sept avants sur le banc ;
ou encore quatre demis de mêlée dans une seule feuille de match.
Récemment, les Boks ont même surpris avec des touches jouées en plein jeu, sans annonce, pour semer la panique. Des innovations souvent dans les clous du règlement, mais clairement hors des sentiers battus.
It's all over in Cape Town as the Boks seal a hard-fought win. Thanks for a tough contest @Wallabies and safe travels home 🤝#Springboks #ForeverGreenForeverGold #RSAvAUS pic.twitter.com/jY5uVBSNSz— Springboks (@Springboks) August 23, 2025
Un Eddie Jones toujours aussi tranchant
Dans sa chronique, Jones ne s’arrête pas à cette seule suspicion. Il critique aussi l’obligation d’annoncer les équipes trop tôt, sans possibilité de modification. Une règle qui, selon lui, nuit à la stratégie de haut niveau.
« C’est une règle que je supprimerais si j’étais World Rugby. »
Il souligne également la supériorité des Boks dans les zones de collision, notamment grâce à Smith, Van Staden et Nche, mais aussi l’adresse de Handré Pollard au pied, qui a fait basculer le match face à un James O’Connor beaucoup moins en réussite.
Un Erasmus en transition mais toujours maître du temps
Jones le reconnaît : les Springboks sont en phase de transition, entre fin de cycle et renouvellement en vue du Mondial 2027. Mais même en reconstruction, Erasmus garde la main. Et si ce changement de dernière minute en était encore la preuve ?
Comme souvent avec le boss sud-africain, on ne saura jamais s’il a triché, contourné, ou simplement eu du flair. Mais tant qu’il sera là, il faudra s'en méfier, car il a plus d'un tour dans son sac.
Uther
Tiens, pour une fois, je suis d'accord avec E. Jones. Je ne vois pas pourquoi les équipes ont à annoncer leur composition à l'avance. Je trouve ça dommage d'ailleurs car si cette règle était supprimée, cela ajouterait un élément stratégique et supprimerait les soupçons comme ceux qu'à Jones.
Pour le reste, les feux en tribune étaient clairement hors des clous, le reste était plutôt bien vu. Rien ne t'empêche de mettre 8 avants sur le banc ou d'aligner 23 demi de mêlée si le cœur t'en dit.
jujudethil
Erasmus n’est que l’arbre qui cache la forêt, l’équipe est des sud AF est déjà une immense escroquerie.
pascalbulroland
Une escroquerie 4 fois championne du Monde quand même...
Uther
Certes mais enfin, on sait tous que la CDM de 1995 devait revenir aux SudAFS. Pour ma part, c'est la seule et unique fois où je suis persuadé que tout a été fait (Y compris des pressions sur les arbitres) pour qu'une équipe gagne.
En 2007, il faut être aveugle pour ne pas voir que jamais le pied de Cueto ne va en touche. Jamais et pourtant Mr Rolland refusera l'essai après visionnage des images. Je ne sais pas trop quoi penser de cet épisode mais on pourra pour le moins dire que ce jour là, les SudAFS ont été bien aidés.
En 2019, là encore, coup de chance : Sinckler sort au bout de 3 minutes sur commotion et il ne reviendra jamais. Le match est déjà fini. Cole qui doit assurer 77 minutes finira par concéder trop de pénalité en mêlée.
2023 : Que dire du 1/4 ? Beaucoup de chance que BOK ne souhaite pas revoir le geste d'Etzebeth. Que dire de la 1/2 ? Cette dernière pénalité semble quand même très très généreuse.
Bref, les SudAFS ont bien gagné 4 CDM mais franchement, je n'échangerais pas la victoire de 2003 contre ces 4 CDM.
pascalbulroland
En 2007 et 2019, ils dominent leur sujet.
En 1995 , je suis d'accord avec vous.
En 2023, il n'y a pas que Bok qui décide du sort du match.Notre incapacité à attraper des ballons hauts, les allées et venus des commotionnés des Afs( avec ou sans saignement),la passe au sol raté par Baille amenant l'essai de Kolbe,etc..
Ce ne sont pas les Afs qui décident de remettre Bok en demi face aux Anglais.
Uther
C'est bien pour cela que contrairement à beaucoup, je ne pense qu'il y ait eu un "complot" pour faire gagner les SudAFS en 2007 ou 2023.
De mauvaises décisions arbitrales parfois difficilement compréhensibles mais cela arrive et il y a effectivement certainement d'autres facteurs pour expliquer leur victoire ou la défaite de leur adversaire.
Pour préciser : Oui, en 2007, les SudAFS sont les meilleurs mais l'essai de Cueto est valable. Que ce serait-il passé si les Anglais étaient passés devant ? Personne ne le sait. En 2019, non, les Anglais ont la meilleure équipe mais les circonstances vont être contre eux aussi bien lors de la finale que dans le parcours pour atteindre cette finale. Cela arrive.
C'est bien pour cela que je redis que pour moi, le vainqueur de la CDM ne couronne pas la meilleure équipe. Il y a trop de facteurs incontrôlables.