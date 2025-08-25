RUGBY. Eden Park, 88 ans de malédiction pour les Springboks… avec Kolisi pour y mettre fin ?

Touché au genou et forfait contre l’Australie, le troisième-ligne revient pour mener l’Afrique du Sud dans le chaudron d’Eden Park. Une présence qui pèse.

Il n’était pas là contre les Wallabies. Mais Siya Kolisi sera bien là contre les All Blacks. Le capitaine des Springboks, touché au genou et ménagé lors du dernier test au Cap, a reçu le feu vert médical. Une nouvelle qui résonne fort du côté de l’Afrique du Sud, à l’heure d’aborder un déplacement crucial à l’autre bout du monde.

Eden Park. Un mythe. Une malédiction. Les Boks ne s’y sont plus imposés depuis 1937. Et c’est là, dans ce temple noir, qu’ils ouvriront leur double confrontation face à la Nouvelle-Zélande le 6 septembre prochain. Un défi XXL, que Rassie Erasmus entend bien relever avec ses meilleurs soldats. Kolisi en tête.

Le flanker des Sharks n’est pas le seul à revenir. Pieter-Steph du Toit, blessé à la tête, Jan-Hendrik Wessels (épaule) et Willie le Roux (gêne musculaire) seront eux aussi du voyage. Des cadres de retour, un groupe de 36 joueurs quasiment au complet.

Un groupe soudé, expérimenté et revanchard

Depuis juin, le noyau Bok travaille ensemble. Il a déjà vécu deux confrontations musclées face à l’Australie : une défaite à Johannesburg, une victoire au Cap. Le Rugby Championship est relancé, et les quatre nations comptent une victoire chacune. L’Afrique du Sud aborde ce choc avec un objectif clair : rehausser son niveau, et frapper fort à l’extérieur.

"Toutes les équipes peuvent se battre entre elles dans cette compétition", a rappelé Erasmus. "Mais on sait ce qu’il faut corriger pour tenir nos standards." Comprendre : plus d’efficacité, moins de fautes et un pack dominateur.

Kolisi, toujours central dans le projet

Siya Kolisi, c’est plus qu’un capitaine. C’est une figure. Le patron du vestiaire. Un relais de Rassie Erasmus sur le terrain. Un homme qui galvanise autant qu’il plaque. Et s’il revient, c’est bien pour mener les siens dans un moment-clé. La dernière fois que les Boks se sont présentés à l'Eden Park, ils en sont repartis frustrés (35-23 en 2023). Cette fois, le plan est différent.

À ses côtés, tous les leaders sont là : Etzebeth, Marx, du Toit, Willemse, Kolbe… et même Jasper Wiese, qui reviendra pour le deuxième test à Wellington une fois sa suspension purgée.

Un Everest nommé All Blacks

Le contexte est clair. Les Springboks ont l’occasion de casser une série vieille de près d’un siècle à Auckland. Ils ont les armes. Ils ont le vécu. Et surtout, ils récupèrent leur capitaine. Avec Kolisi sur le terrain, l’Afrique du Sud a rarement déçu.

La mission ne sera pas simple, mais elle est limpide : frapper fort, marquer les esprits… et peut-être, écrire l’histoire là où tant d’autres se sont cassé les dents.