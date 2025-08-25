RUGBY. Eden Park, 88 ans de malédiction pour les Springboks… avec Kolisi pour y mettre fin ?
Le capitaine sud-africain retrouve les siens pour une mission historique en Nouvelle-Zélande. crédit photo : screenshot Springboks
Touché au genou et forfait contre l’Australie, le troisième-ligne revient pour mener l’Afrique du Sud dans le chaudron d’Eden Park. Une présence qui pèse.

Il n’était pas là contre les Wallabies. Mais Siya Kolisi sera bien là contre les All Blacks. Le capitaine des Springboks, touché au genou et ménagé lors du dernier test au Cap, a reçu le feu vert médical. Une nouvelle qui résonne fort du côté de l’Afrique du Sud, à l’heure d’aborder un déplacement crucial à l’autre bout du monde.

RUGBY. 1,82m; 153 kg : Tout juste néo-capé, ce springbok (déjà) épinglé pour dopage ?RUGBY. 1,82m; 153 kg : Tout juste néo-capé, ce springbok (déjà) épinglé pour dopage ?

Eden Park. Un mythe. Une malédiction. Les Boks ne s’y sont plus imposés depuis 1937. Et c’est là, dans ce temple noir, qu’ils ouvriront leur double confrontation face à la Nouvelle-Zélande le 6 septembre prochain. Un défi XXL, que Rassie Erasmus entend bien relever avec ses meilleurs soldats. Kolisi en tête.

Le flanker des Sharks n’est pas le seul à revenir. Pieter-Steph du Toit, blessé à la tête, Jan-Hendrik Wessels (épaule) et Willie le Roux (gêne musculaire) seront eux aussi du voyage. Des cadres de retour, un groupe de 36 joueurs quasiment au complet.

Un groupe soudé, expérimenté et revanchard

Depuis juin, le noyau Bok travaille ensemble. Il a déjà vécu deux confrontations musclées face à l’Australie : une défaite à Johannesburg, une victoire au Cap. Le Rugby Championship est relancé, et les quatre nations comptent une victoire chacune. L’Afrique du Sud aborde ce choc avec un objectif clair : rehausser son niveau, et frapper fort à l’extérieur.

"Toutes les équipes peuvent se battre entre elles dans cette compétition", a rappelé Erasmus. "Mais on sait ce qu’il faut corriger pour tenir nos standards." Comprendre : plus d’efficacité, moins de fautes et un pack dominateur.

Kolisi, toujours central dans le projet

Siya Kolisi, c’est plus qu’un capitaine. C’est une figure. Le patron du vestiaire. Un relais de Rassie Erasmus sur le terrain. Un homme qui galvanise autant qu’il plaque. Et s’il revient, c’est bien pour mener les siens dans un moment-clé. La dernière fois que les Boks se sont présentés à l'Eden Park, ils en sont repartis frustrés (35-23 en 2023). Cette fois, le plan est différent.

À ses côtés, tous les leaders sont là : Etzebeth, Marx, du Toit, Willemse, Kolbe… et même Jasper Wiese, qui reviendra pour le deuxième test à Wellington une fois sa suspension purgée.

Un Everest nommé All Blacks

Le contexte est clair. Les Springboks ont l’occasion de casser une série vieille de près d’un siècle à Auckland. Ils ont les armes. Ils ont le vécu. Et surtout, ils récupèrent leur capitaine. Avec Kolisi sur le terrain, l’Afrique du Sud a rarement déçu.

La mission ne sera pas simple, mais elle est limpide : frapper fort, marquer les esprits… et peut-être, écrire l’histoire là où tant d’autres se sont cassé les dents.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
  • Uther
    4348 points
  • il y a 2 heures

Kolisi ou pas, cette équipe est vieillissante (Et encore plus avec lui). D'ailleurs, il était sur le terrain lors de la défaite inaugurale face aux Wallabies et son équipe a sombré en 2nde mi-temps.
Je ne suis pas certain qu'un seul des avants alignés samedi ait moins de 30 ans (Nortjé peut-être).

Si derrière, Erasmus semble avoir des solutions pour remplacer des joueurs vieillissants, devant, ça ressemble un peu au désert.
J'ai un peu de mal à penser que cette équipe soit sur une pente ascendante, je dirais même plutôt le contraire et je ne vois pas comment ça pourrait s'arranger.

Après, les All Blacks ne semblent pas non plus dans la forme de leur vie mais leur défaite face aux argentins s'expliquent tout simplement par le nombre de placages manqués et l'indiscipline. Rien qui ne me semble facilement corrigeable. Plus en tout cas qu'une équipe qui vieillit et dont le plan de jeu repose principalement sur la puissance de ses avants, son demi d'ouverture au sang froid, au pied adroit et puissant et la vitesse de ses ailiers.

  • il y a 2 heures

Derniers articles

 News
Comme la France avec Dupont, l'Australie a sans doute perdu son meilleur joueur pour de très longs mois
News
Les All Blacks désossés par la presse néo-z : sale, cynique, bête, ''un gang organisé, pas une équipe''
Vidéos
VIDEO. HISTORIQUE ! Après 16 tentatives, les Pumas de Mallia et Chocobares ont ''surpassé'' les All Blacks
News
Décryptage. La recette simple mais efficace employée par l'Australie pour museler les Springboks
News
Vers une révolution du Rugby Championship, et si 2025 était la dernière édition avant longtemps ?
News
‘‘Des grosses m*rdes’’, les Springboks pas épargnés après l’exploit australien
News
Les Springboks humiliés et les All Blacks prennent le large : le Rugby Championship commence sur les chapeaux de roues !
News
RUGBY CHAMPIONSHIP. Le pack des Boks face à l'Australie : un monstre plus lourd qu’une Twingo
News
VIDEO. Forts sur les appuis, les Avengers Barrett et McKenzie sauvent un pauvre automobiliste en détresse
Vidéos
Hold-up, exploit, festival offensif : 5 matchs qui nous ont scotchés dans le Rugby Championship
News
Pourquoi ce choc du Rugby Championship est délocalisé en Europe ? La raison est très simple