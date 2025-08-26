TOP 14. ''Limiter les interactions'' avec l'un : le ''duo'' Patat-Travers (déjà) face aux difficultés ?

Bayonne, 4e de saison régulière en 2024-2025, était-ce imaginable il y a un an ? Pas vraiment. Désormais, c'est le cas, et l'on peut même affirmer que Bayonne est demi-finaliste du Top 14, et digne de l'être.
Sauf qu'après l'idylle, vient les complications. Et ces dernières peuvent bien se nommer Grégory Patat et Laurent Travers dans le Pays Basque. Amenés à travailler ensemble, les relations ne seraient pas au beau fixe entre les deux, avec de nombreux sujets de tensions.
Chacun son camp, chacun son rôle
Avec la venue de Laurent Travers à Bayonne, c'est un homme d'expérience qui rejoint le club de Philippe Tayeb. Excepté que cette arrivée ne plaît pas à Grégory Patat, qui ne souhaite pas partager la gestion de son groupe avec un autre homme, si tant est qu'il s'agisse de l'ambition de Travers. En tout cas, ce n'est pas le rôle défini par le contrat, puisqu'il est "directeur du rugby", donc chargé de diriger le projet sportif du club, notamment au niveau des jeunes et du développement économique de son institution.
D'après les informations d'ICI Pays Basque, Patat souhaite "limiter les interactions avec Laurent Travers au strict cahier des charges initialement annoncé." L'entraîneur de l'Aviron se méfie certainement d'une possible ingérence de Travers sur le côté sportif et management de l'équipe professionnelle de Bayonne. Ainsi, selon la radio locale, Travers, initialement installé à côté de l'open-space du staff, a fini par déménager son bureau.
Et ces tensions posent un problème, car elles repoussent la prolongation de Grégory Patat et de son staff, en fin de contrat en juin 2026. Selon ICI, il existe des désaccords au sein du conseil d'administration de Bayonne quant à la poursuite du projet avec le staff actuel. D'autant plus que les entraîneurs du club basque n'ont pas encore reçu de proposition de prolongation.
Coly, le transfert qui cristallise les tensions
En plus de ses prérogatives actuelles, Travers a été intégré à la cellule de recrutement de l'Aviron, composée de Tayeb, Patat, Gerard Fraser et Nicolas Viguera. Une cellule qui a bouclé récemment l'arrivée de Léo Coly à Bayonne.
Le demi-de-mêlée du MHR Léo Coly rejoindra les rangs des 𝐂𝐢𝐞𝐥 & 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜 après la saison 2025/2026🙌
Polyvalent, buteur et scoreur, il viendra renforcer la ligne de 3/4 pour 3 saisons 🤝
𝐎𝐍𝐆𝐈 𝐄𝐓𝐎𝐑𝐑𝐈 𝐋𝐞́𝐨 🤍#Top14 #rugby pic.twitter.com/DX9tFUsEr7
Cependant, d'après ICI Pays Basque, il s'agit du duo Travers - Tayeb qui a pris l'initiative de ce recrutement "alors que le staff examinait aussi d'autres profils de joueurs." Des tensions qui affectent l'ensemble du club selon la radio du service public. Des joueurs qui sont dans le flou concernant leur futur, avec un "flottement ressenti dans l'organisation." Si l'année dernière fut belle à Bayonne, attention à la crise qui n'est peut-être pas loin.
Ronnie64
Point complet ci-dessous.
https://www.francebleu.fr/sports/rugby/aviron-bayonnais-pourquoi-tant-de-flou-autour-de-la-prolongation-de-gregory-patat-avant-la-reprise-du-top-14-2824581
Yonolan
La situation est effectivement à haut risque
Si j'avais bien compris ce qui motivait en creux le départ de Travers du Racing c'est qu'il se considère plus comme un homme de terrain que dans un bureau en forçant le trait ; en tous cas c'est là ou il s'épanouit
Alors bien sur que les zones de friction vont être grandes et ce d'autant plus si les deux cherchent à marquer leurs terrains
D'autant qu'on a affaire à des personnalités marquées et avec du vécu
Et le cas Coly, si la version donnée est la bonne montre bien que ce genre de montage plus horizontal que vertical ne peut fonctionner que si il y a de l'huile dans les rouages et une vision commune
Tayeb est assez expérimenté lui aussi pour avoir mesuré les risques et sa capacité à maintenir de l'ordre dans sa maison ; ou alors cette situation est juste temporaire à ses yeux dans la vie du BO
D'autant qu'on sait que les clubs qui réussissent à long terme sont justement ceux ou les staffs sont à l'unisson et travaille main dans la main avec des fonctions et des missions qui s'entrecroisent
J'espère pour ce club que ces guéguerres internes n'auront pas d'incidence le sportif et que ces trois là auront l'intelligence de préserver la sérénité du terrain
C'est essentiel
AKA
Tayeb n’est pas un perdreau de l’année, en introduisant (de?) Travers il savait bien que cela allait brasser entre ces 2 deux là forts madrés! Donc je pense qu’il veut pousser le Patat vers la porte de sortie en lui aménageant un bon placard. Car «limiter les interactions », ça va être un beau bouzin; Mola n’a pas gagné toutes ses étoiles en « limitant les interactions » avec son staff!!!
pascalbulroland
Le groupe vit bien...ou pas
jujudethil
Amis basques, je pense que le vers est dans le fruit qu’est-il passé par la tête de Tayeb alors que tout marchait comme sur des roulettes de changer quoi que ce soit, directeur du rugby et autres foutaises crées pour satisfaire Pierre et Paul j’ai bien peur que cette saison à venir n’ai plus la couleur de la précédente. Les supporters sauront donc à qui s’en prendre, Patat faisait très bien son boulot, pourquoi ne pas s’appuyer sur l’adage ´on ne change pas une équipe qui gagne ´mais bon il y a aussi l’autre version ´pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué’