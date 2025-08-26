TOP 14. ''Limiter les interactions'' avec l'un : le ''duo'' Patat-Travers (déjà) face aux difficultés ?
La cohabitation ne serait pas aussi bonne qu'espérée entre Grégory Patat et Laurent Travers. © Crédit photo : screenshot youtube Canal+
Alors que la cohabitation est annoncée bonne par les différentes parties, en réalité ce ne serait pas le cas, d'après ICI Pays Basque.

Bayonne, 4e de saison régulière en 2024-2025, était-ce imaginable il y a un an ? Pas vraiment. Désormais, c'est le cas, et l'on peut même affirmer que Bayonne est demi-finaliste du Top 14, et digne de l'être.

Sauf qu'après l'idylle, vient les complications. Et ces dernières peuvent bien se nommer Grégory Patat et Laurent Travers dans le Pays Basque. Amenés à travailler ensemble, les relations ne seraient pas au beau fixe entre les deux, avec de nombreux sujets de tensions.

Chacun son camp, chacun son rôle

Avec la venue de Laurent Travers à Bayonne, c'est un homme d'expérience qui rejoint le club de Philippe Tayeb. Excepté que cette arrivée ne plaît pas à Grégory Patat, qui ne souhaite pas partager la gestion de son groupe avec un autre homme, si tant est qu'il s'agisse de l'ambition de Travers. En tout cas, ce n'est pas le rôle défini par le contrat, puisqu'il est "directeur du rugby", donc chargé de diriger le projet sportif du club, notamment au niveau des jeunes et du développement économique de son institution.

D'après les informations d'ICI Pays Basque, Patat souhaite "limiter les interactions avec Laurent Travers au strict cahier des charges initialement annoncé." L'entraîneur de l'Aviron se méfie certainement d'une possible ingérence de Travers sur le côté sportif et management de l'équipe professionnelle de Bayonne. Ainsi, selon la radio locale, Travers, initialement installé à côté de l'open-space du staff, a fini par déménager son bureau.

Et ces tensions posent un problème, car elles repoussent la prolongation de Grégory Patat et de son staff, en fin de contrat en juin 2026. Selon ICI, il existe des désaccords au sein du conseil d'administration de Bayonne quant à la poursuite du projet avec le staff actuel. D'autant plus que les entraîneurs du club basque n'ont pas encore reçu de proposition de prolongation.

Coly, le transfert qui cristallise les tensions

En plus de ses prérogatives actuelles, Travers a été intégré à la cellule de recrutement de l'Aviron, composée de Tayeb, Patat, Gerard Fraser et Nicolas Viguera. Une cellule qui a bouclé récemment l'arrivée de Léo Coly à Bayonne.

Cependant, d'après ICI Pays Basque, il s'agit du duo Travers - Tayeb qui a pris l'initiative de ce recrutement "alors que le staff examinait aussi d'autres profils de joueurs." Des tensions qui affectent l'ensemble du club selon la radio du service public. Des joueurs qui sont dans le flou concernant leur futur, avec un "flottement ressenti dans l'organisation." Si l'année dernière fut belle à Bayonne, attention à la crise qui n'est peut-être pas loin.

