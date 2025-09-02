TOP 14. UBB. Depuis 2023, Damian Penaud est un autre joueur (et il explique pourquoi)

Parti de Clermont pour changer d’air, Damian Penaud s’éclate à l’UBB. Et ça se voit. Dans L’Équipe, il raconte sa métamorphose, entre bonheur offensif et travail mental sur la défense.

Changer d’air pour mieux respirer

Auteur d’une saison majuscule avec l’UBB, Damian Penaud s’est longuement confié à L’Équipe sur son changement de vie, son épanouissement à Bordeaux et les points qu’il souhaite encore améliorer. Entre lucidité, humilité et passion du jeu. TOP 14. Devant Ntamack et Nalaga, ce Bordelais est le meilleur marqueur d'essais en phase finale (et ce n'est pas Penaud)En quittant Clermont en 2023, Damian Penaud savait qu’il prenait un risque. Celui de sortir de sa zone de confort, de s’éloigner d’un cocon qu’il connaissait par cœur. Un an plus tard, l’ailier du XV de France ne regrette rien. "Le club est très bien structuré, je suis entouré de supers joueurs et de supers mecs, de très bons entraîneurs aussi. La vie à Bordeaux est vraiment cool", confie-t-il. Sur le terrain, ça se traduit par une saison époustouflante, entre éclairs de génie et efficacité clinique.

Du plaisir, du collectif… et du boulot

Avec l’UBB, l’ancien Clermontois a franchi un cap. Moins "soliste" qu’à ses débuts, Penaud s’épanouit dans le collectif girondin. "Je ressens une certaine harmonie, une alchimie avec les arrières, on se trouve très facilement."

S’il aligne les essais comme d’autres les tapas sur les quais, il relativise : "Mon nombre d'essais, je m'en fous un peu. Sur les six face aux Sharks, quatre me sont servis sur un plateau." Ce qui l’éclate vraiment ? Créer des décalages, bonifier les ballons, faire briller les copains.

"J'essaie de me proposer un peu plus, de dézoner, d'amener des solutions", explique-t-il, saluant le travail de Noel McNamara, coach de l’attaque : "Tout le monde peut toucher le ballon à n'importe quel endroit du terrain, il y a donc plus de menaces."

"La défense ? J’y travaille, mais c’est compliqué"

Pas du genre à se cacher, Penaud évoque sans détours le sujet qui fâche : la défense. "On me reproche souvent ma défense, mais à juste titre. Je n'ai rien à dire. Je peux faire mieux, beaucoup mieux." Il l’admet : ce n’est pas une question de technique mais de mental. "Je n'aime pas ça. Parfois, tu as envie, parfois non." Il bosse pour gagner en constance, conscient que "le jour du match, tout se joue dans la tête". TOP 14. Buros, Moefana, Lucu : l'UBB déjà décimée, des choix cornéliens pour Bru avant La RochelleÀ 28 ans, Penaud reste un joueur à part. Gamin doué devenu cadre tricolore, il continue de se nourrir du jeu et de la compète. "Ce qui m’anime, c’est la compétition, le match du week-end. J’en ressors du bon stress, de l’excitation. Au fond de moi, je kiffe ce que je fais." Et ça se voit. Un joueur libre, heureux, lucide. Pas parfait, mais terriblement humain.