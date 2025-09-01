TOP 14. Buros, Moefana, Lucu : l'UBB déjà décimée, des choix cornéliens pour Bru avant La Rochelle

Privée de nombreux cadres dont Lucu, Moefana ou Buros, l’UBB va devoir bricoler dès la première journée de Top 14 face à La Rochelle. Un véritable test pour la profondeur d’effectif girondine.

La saison n’a pas encore commencé que Yannick Bru doit déjà sortir la boîte à pansements. L’Union Bordeaux-Bègles, annoncée comme l’un des principaux concurrents du Stade Toulousain pour le Bouclier, va démarrer le Top 14 face à La Rochelle avec un effectif décimé.

TOP 14. 60 sélections, capitaine de l'Ecosse, pourquoi Jamie Ritchie peut devenir le nouveau patron de l’USAP ?

Deux blessures face à Montauban

🏥 La grosse tuile pour le capitaine et n°9 de l'UBB Maxime Lucu absent 2 mois et opéré hier d’une rupture d’un tendon du pouce de la main 😔

Il s'est blessé lors du succès jeudi face à Montauban. Aux recrues Martin Page-Relo et Valentin Hutteau d'assurer 🙏

Sud-Ouest#UBB #Top14 pic.twitter.com/eLnGnc4Kjx — catourneovale (@catourneovale) August 30, 2025

Le coup le plus dur concerne ses cadres tricolores. Maxime Lucu, capitaine et métronome de l’UBB, a été opéré du pouce et manquera deux mois de compétition. Yoram Moefana s’est, lui, luxé l’épaule contre Montauban et attend des examens pour savoir si une opération est nécessaire. Deux absences qui fragilisent sérieusement la charnière et le centre de l’attaque girondine.

Arthur Retière, qui pouvait dépanner au poste de 9, souffre d’un problème de circulation sanguine au mollet. Romain Buros (mollet) et Pablo Uberti (épaule) sont également sur le flanc, tandis que Rohan Janse Van Rensburg n’est qu’en phase de reprise.

🏥 L'hécatombe continue sur les lignes arrières de l'UBB puisque l'Equipe indique que l'ailier polyvalent Arthur Retière, blessé au mollet devrait être absent un mois.

Il faut que les mauvaises nouvelles s'arrêtent vite à J-6 de la réception de La Rochelle 🙏#Rugby #UBB #Top14 pic.twitter.com/whQs1yNmZG August 31, 2025

Quelles solutions pour le staff ?

Résultat : Nicolas Depoortere est aujourd’hui le seul centre valide. De quoi pousser le staff à envisager des solutions inédites, avec un glissement possible de Damian Penaud ou Salesi Rayasi au milieu du terrain, voire un baptême du feu pour le jeune Adrien Drault.

À l’arrière, Xan Mousquès, brillant en préparation, devrait suppléer Buros. Jon Echegaray est aussi dans les starting-blocks. En demi de mêlée, Martin Page-Relo, arrivé de Lyon, devra immédiatement endosser un rôle de patron, épaulé par le jeune Valentin Hutteau, encore novice au plus haut niveau.

Devant, le pack n’est pas épargné non plus : Adam Coleman (pectoral) et Lachlan Swinton (genou) sont absents, tandis que Ben Tameifuna (Tonga) et Jean-Luc Du Preez (Afrique du Sud) sont retenus avec leurs sélections.

L’UBB a beau avoir densifié son effectif à l’intersaison, ce début de saison s’annonce comme un crash-test grandeur nature. Premier verdict attendu samedi soir (21h05) à Chaban-Delmas face à La Rochelle.