TOP 14. Buros, Moefana, Lucu : l'UBB déjà décimée, des choix cornéliens pour Bru avant La Rochelle
Maxime Lucu va cruellement manquer à l'UBB en ce début de saison. crédit photo : screenshot Bein Sport/Canal+
Privée de nombreux cadres dont Lucu, Moefana ou Buros, l’UBB va devoir bricoler dès la première journée de Top 14 face à La Rochelle. Un véritable test pour la profondeur d’effectif girondine.

La saison n’a pas encore commencé que Yannick Bru doit déjà sortir la boîte à pansements. L’Union Bordeaux-Bègles, annoncée comme l’un des principaux concurrents du Stade Toulousain pour le Bouclier, va démarrer le Top 14 face à La Rochelle avec un effectif décimé.

Deux blessures face à Montauban

Le coup le plus dur concerne ses cadres tricolores. Maxime Lucu, capitaine et métronome de l’UBB, a été opéré du pouce et manquera deux mois de compétition. Yoram Moefana s’est, lui, luxé l’épaule contre Montauban et attend des examens pour savoir si une opération est nécessaire. Deux absences qui fragilisent sérieusement la charnière et le centre de l’attaque girondine.

Arthur Retière, qui pouvait dépanner au poste de 9, souffre d’un problème de circulation sanguine au mollet. Romain Buros (mollet) et Pablo Uberti (épaule) sont également sur le flanc, tandis que Rohan Janse Van Rensburg n’est qu’en phase de reprise.

Quelles solutions pour le staff ?

Résultat : Nicolas Depoortere est aujourd’hui le seul centre valide. De quoi pousser le staff à envisager des solutions inédites, avec un glissement possible de Damian Penaud ou Salesi Rayasi au milieu du terrain, voire un baptême du feu pour le jeune Adrien Drault.

À l’arrière, Xan Mousquès, brillant en préparation, devrait suppléer Buros. Jon Echegaray est aussi dans les starting-blocks. En demi de mêlée, Martin Page-Relo, arrivé de Lyon, devra immédiatement endosser un rôle de patron, épaulé par le jeune Valentin Hutteau, encore novice au plus haut niveau.

Devant, le pack n’est pas épargné non plus : Adam Coleman (pectoral) et Lachlan Swinton (genou) sont absents, tandis que Ben Tameifuna (Tonga) et Jean-Luc Du Preez (Afrique du Sud) sont retenus avec leurs sélections.

L’UBB a beau avoir densifié son effectif à l’intersaison, ce début de saison s’annonce comme un crash-test grandeur nature. Premier verdict attendu samedi soir (21h05) à Chaban-Delmas face à La Rochelle.

