TOP 14. USAP – UBB : le match de la relance ? A quelle heure et sur quelle chaîne ?
TOP 14. Ce samedi, Aimé-Giral s’annonce incandescent : l’USAP reçoit une UBB revancharde après la claque toulousaine.
Perpignan – Bordeaux-Bègles, ce n’est pas qu’un match : c’est une question d’orgueil. L’USAP veut tenir son rang à domicile, l’UBB doit se racheter après Toulouse.

Ce samedi, Perpignan accueille l'UBB. Dans un Aimé-Giral bouillant, les Catalans espèrent décrocher leur premier point en faisant tomber une UBB qui peine à trouver son rythme.

Après la fessée reçue à Toulouse, les Bordelais entendent bien relever la tête en glanant ce succès à l'extérieur qui leur fait défaut jusqu'à présent.

Le match USAP – UBB débutera à 16h35 au stade Aimé-Giral. La rencontre sera diffusée en direct sur Canal+, dans le multiplex de la 7ᵉ journée du TOP 14. Pour ceux qui préfèrent une immersion totale, le match sera également disponible en intégralité sur Canal+ live.

Petaia de retour

C’est la bonne nouvelle de la semaine côté catalan : Jordan Petaia est apte pour ce rendez-vous. Le centre australien, star du recrutement estival, devrait débuter et apporter sa puissance dans la ligne de trois-quarts. Si Petaia revient, d’autres cadres manquent toujours à l’appel. Jake McIntyre (genou), Lucas Velarte (pubalgie), Patrick Sobela (genou) et Antoine Aucagne (dos) poursuivent leur protocole de rééducation.

Davit Lagvilava (épaule) et Max Hicks (larynx) ont repris l’entraînement collectif sans contact, tandis que Posolo Tuilagi (jambe), Eneriko Buliruarua (adducteur), Duncan Paia’aua (mollet) et Gabin Kretchmann (adducteur) continuent leur réathlétisation. Une liste encore longue, mais qui n’entame pas la détermination du groupe.

L’UBB en quête de rédemption

De son côté, Bordeaux-Bègles sort d’un sévère revers à Toulouse (56-13) et cherche à relancer la machine. « Aujourd’hui, on n’est pas au niveau pour jouer Toulouse », a concédé Jean-Baptiste Poux.

Les Girondins n’ont plus gagné à Aimé-Giral depuis 2018 (11-22). Mais une place dans le top 6, et surtout une qualification directe en demi-finale, passe par des succès à l'extérieur. Entre une USAP sous pression et une UBB déterminée, cette rencontre sent la poudre. 

