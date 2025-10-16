TOP 14. Baptiste Jauneau, 21 ans et déjà un plan d’après-carrière en construction
A l’image de Louis Carbonel, le demi de mêlée de l’ASM pense lui aussi à la suite. Screenshot : Canal Plus
Inspiré par la passion de ses parents, Baptiste Jauneau va chaque semaine dans un atelier pour allier l'utile à l'agréable.

Comme bien d’autres prodiges de ces nouvelles générations qui émergent, Baptiste Jauneau aime voir loin. Cela peut se matérialiser par un décalage vu 2 à 3 temps de jeu avant tout le monde, une analyse du fond du terrain en un clin d’œil ou encore ses projets d’avenir.

Transfiguré cette saison, Louis Carbonel peut-il s’inviter avec le XV de France cet automne ?Transfiguré cette saison, Louis Carbonel peut-il s’inviter avec le XV de France cet automne ?

A l’image de Louis Carbonel, 26 ans, qui entraîne déjà les jeunes du Stade Français afin de préparer une reconversion en tant que coach après sa carrière, le demi de mêlée de l’ASM pense lui aussi à la suite.

Loin du bling-bling, le Béarnais a entamé une formation dans le bâtiment. Aux côtés d’autres apprentis, il apprend donc à bricoler en bonne et due forme dans un atelier.

Ici, j’apprends à faire les choses proprement. Et puis, ça me permet de déconnecter du rugby - explique-t-il à La Montagne.

Mais cette envie d’apprendre un nouveau métier n’est pas un simple passe-temps pour s’évader du rugby. Le numéro 9 clermontois prépare déjà l’après et souhaite un jour pouvoir rénover lui-même ses futurs biens immobiliers.

Une belle source d’économie et de fierté qui devrait être enseignée dès le plus jeune âge au lieu d’apprendre certaines choses bien souvent futiles…

TOP 14. ''Il représente le renouveau de l'ASM'' : les dessous d’une décision forte pour JauneauTOP 14. ''Il représente le renouveau de l'ASM'' : les dessous d’une décision forte pour Jauneau

Avec l’aide de Marion Rabeyrolles, responsable de la reconversion à l’ASM, il a donc trouvé une formation adaptée. "À 21 ans, c’est assez rare de voir quelqu’un d’aussi déterminé dans ses choix. Il veut apprendre, investir, et peut-être même créer son entreprise un jour", relève-t-elle.

Mais cela nous surprend-il vraiment de la part de Baptiste Jauneau, capitaine de l’ASM depuis ses 20 piges ?

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
Face aux sirènes du TOP 14 et la R360, cet Anglais aux 102 sélections fait un choix déterminant
News
Delibes, Hébert, Vignolles... Que sont devenus les (prometteurs) Toulousains champions de France Espoirs en 2021 ?
News
''Ce petit supplément qu’il nous manque'' : quel impact pour le capitaine des Pumas Julian Montoya à Pau ?
News
Castro-Ferreira, retour à la case départ pour le 3ème ligne aux statistiques à faire pâlir les ailiers
News
TOP 14. USAP – UBB : le match de la relance ? A quelle heure et sur quelle chaîne ?
News
TOP 14. 44 points sinon rien ? Pourquoi Montauban doit transformer Sapiac en coffre-fort
News
Quand il prend le ballon, écartez-vous : ce bison de ProD2 qu’on devrait voir (bientôt) en Top 14
News
112 capes, 1598 points mais un père comme les autres : l’anecdote savoureuse de Dan Carter sur son fils
Transferts
TRANSFERT. 1,86 m pour 123 kg : un renfort explosif pour la mêlée du Stade Français
News
TOP 14. « J’ai pensé fin de carrière », Bayonne perd Maxime Machenaud pour de très longs mois
News
Décryptage. TOP 14. Le dynamiteur Anthony Jelonch, futur n°8 du Stade Toulousain… et du XV de France ?