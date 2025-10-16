TOP 14. Baptiste Jauneau, 21 ans et déjà un plan d’après-carrière en construction

Inspiré par la passion de ses parents, Baptiste Jauneau va chaque semaine dans un atelier pour allier l'utile à l'agréable.

Comme bien d’autres prodiges de ces nouvelles générations qui émergent, Baptiste Jauneau aime voir loin. Cela peut se matérialiser par un décalage vu 2 à 3 temps de jeu avant tout le monde, une analyse du fond du terrain en un clin d’œil ou encore ses projets d’avenir.

A l’image de Louis Carbonel, 26 ans, qui entraîne déjà les jeunes du Stade Français afin de préparer une reconversion en tant que coach après sa carrière, le demi de mêlée de l’ASM pense lui aussi à la suite.

Loin du bling-bling, le Béarnais a entamé une formation dans le bâtiment. Aux côtés d’autres apprentis, il apprend donc à bricoler en bonne et due forme dans un atelier.

Ici, j’apprends à faire les choses proprement. Et puis, ça me permet de déconnecter du rugby - explique-t-il à La Montagne.

Mais cette envie d’apprendre un nouveau métier n’est pas un simple passe-temps pour s’évader du rugby. Le numéro 9 clermontois prépare déjà l’après et souhaite un jour pouvoir rénover lui-même ses futurs biens immobiliers.

Une belle source d’économie et de fierté qui devrait être enseignée dès le plus jeune âge au lieu d’apprendre certaines choses bien souvent futiles…

Avec l’aide de Marion Rabeyrolles, responsable de la reconversion à l’ASM, il a donc trouvé une formation adaptée. "À 21 ans, c’est assez rare de voir quelqu’un d’aussi déterminé dans ses choix. Il veut apprendre, investir, et peut-être même créer son entreprise un jour", relève-t-elle.

Mais cela nous surprend-il vraiment de la part de Baptiste Jauneau, capitaine de l’ASM depuis ses 20 piges ?