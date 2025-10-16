TRANSFERT. Lucas Peyresblanques (Paris) bientôt de retour au Pays basque ?
TOP 14. Lucas Peyresblanques (Stade Français) vers Bayonne : un retour qui fait sens.
Né à Bayonne, passé par à Biarritz, Lucas Peyresblanques s’apprête à rejouer sur ses terres. Le talonneur du Stade Français serait tout près d’un accord avec l’Aviron Bayonnais.

Trois ans après son départ du Biarritz Olympique, Lucas Peyresblanques (27 ans) pourrait bien retrouver le Pays basque — mais cette fois sous les couleurs de l’Aviron Bayonnais.XV DE FRANCE. Absent depuis 2019, Fabien Galthié va-t-il rappeler ce pilier droit que beaucoup pensaient fini ?XV DE FRANCE. Absent depuis 2019, Fabien Galthié va-t-il rappeler ce pilier droit que beaucoup pensaient fini ?

Selon les informations du Midi Olympique, les discussions entre le talonneur du Stade Français et Bayonne seraient à un stade très avancé.

Un dossier prioritaire pour Bayonne

À Bayonne, l’objectif était clair : sécuriser un talonneur confirmé pour épauler ou succéder aux cadres actuels. Le club basque a intensifié ses recherches, à l'instar de Toulon qui était également sur le dossier Peyresblanques.

Le retour du joueur formé localement représenterait un joli coup sportif : un profil complet, solide en mêlée, actif dans le jeu courant, et doté d’une vraie expérience du Top 14.Castro-Ferreira, retour à la case départ pour le 3ème ligne aux statistiques à faire pâlir les ailiersCastro-Ferreira, retour à la case départ pour le 3ème ligne aux statistiques à faire pâlir les ailiersNé à Bayonne, c’est aussi pour lui une forme de retour aux sources. Son départ du BO avait laissé quelques regrets dans le Pays basque : le revoir à deux pas, sous les couleurs de l’Aviron, aurait un goût particulier.

Derniers détails avant la signature

Rien n’est encore signé, mais les voyants sont au vert. Bayonne doit encore finaliser les modalités contractuelles et convaincre le joueur de refuser d’autres propositions, notamment celle de Toulon, qui restait à l’affût ces dernières semaines.Mal en point, ce bastion du rugby français va-t-il quitter la poule unique et s’enfoncer dans le rugby amateur ?Mal en point, ce bastion du rugby français va-t-il quitter la poule unique et s’enfoncer dans le rugby amateur ?Avec Peyresblanques, l’Aviron renforcerait sa profondeur au poste de talonneur — une position clé dans la stratégie bayonnaise. Son dynamisme et son engagement pourraient parfaitement s’intégrer dans l’ADN du club, basé sur le combat et la solidarité.

Je croyais Bayonne intéressé par Cramont...

  il y a 4 secondes

