Mal en point, ce bastion du rugby français va-t-il quitter la poule unique et s’enfoncer dans le rugby amateur ?
Rien qu'à la photo, certains auront reconnu son stade mythique.
Dernier de Nationale 1 après 7 journées, le CSBJ inquiète fortement. D’autant qu’il reçoit un cador ce samedi.

De ce club iconique des années 2000, on pourrait citer quelques noms qui parleraient à tous les lecteurs de ce site : Sébastien Chabal, Lionel Nallet, Julien Bonnaire, Florian Fritz, Yann David, Morgan Parra, Olivier Milloud…

La liste est très longue. Avec un point commun néanmoins : tous ces (très) grands joueurs sortis du centre de formation ou qui ont débuté en pro à Bourgoin ont aujourd’hui plus de 35 ans…

Le XV des joueurs passés sous le maillot du CS Bourgoin-JallieuLe XV des joueurs passés sous le maillot du CS Bourgoin-Jallieu

Bien des années plus tard, le CSBJ n’est jamais redevenu ce qu’il fut à l’orée de la création du Top 14, voilà 20 ans. Entre les problèmes financiers et les relégations, Bourgoin ne s’est jamais réinstallé durablement dans le rugby professionnel français, même s’il végète en Nationale 1 depuis sa création il y a 5 ans.

Dernier de Nationale

Le truc, c’est qu’en 3ème division, ce bastion isérois ne joue pas les gros bras. Loin de là. Si son effectif regorge des talents qui pourraient prétendre aux élites françaises, sur le terrain, cela ne prend (toujours) pas. Barragiste en 2022/2023, l’équipe de Stéphane Glas a vécu des saisons décevantes depuis, jusqu’à celle actuelle, qui débute très mal.

Après 7 journées, Bourgoin reste englué à la dernière place de troisième division. Et cet après 6 défaites consécutives, dont une correction samedi dernier à Niort (49 à 16) l’un des deux promus en Nationale.

RUGBY. Pelé, Egiziano, Rasaku… Les 5 joueurs à suivre cette saison en Nationale 1RUGBY. Pelé, Egiziano, Rasaku… Les 5 joueurs à suivre cette saison en Nationale 1

Relever la tête sera un véritable défi ce samedi à Rajon avec la réception de Chambéry, ogre du championnat et dernier finaliste de Nationale. Même si Bourgoin compte quelques blessés importants dans son effectif, il doit relever la tête au nom de son statut et de ses ambitions annoncées.

Graou, Pimienta, Clauzade… que sont devenus les fameux champions de France de Fédérale 1 B 2017 avec Auch ?Graou, Pimienta, Clauzade… que sont devenus les fameux champions de France de Fédérale 1 B 2017 avec Auch ?

Sous peine de retrouver un autre historique du rugby français au parcours quelque peu comparable au sien la saison prochaine en Nationale 2 : le RC Auch. Même si Tarbes et l’OMR n’ont qu’un petit point d’avance sur le CSBJ pour l’heure et qu’une bataille à 3 semble s’annoncer jusqu’à la fin de la saison. Il lui reste 19 journées pour assumer son rang.

