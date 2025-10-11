52 matchs, 24 équipes, 7 villes : TF1 rempile pour la diffusion du Mondial 2027 en Australie

C’est signé ! World Rugby confie à TF1 les rênes de la diffusion de la Coupe du monde 2027. Une édition XXL en Australie, avec 24 équipes et 52 matchs.

Alors que le XV de France prépare son automne, World Rugby et le Groupe TF1 viennent d’officialiser un accord majeur : la chaîne a acquis les droits exclusifs de diffusion de la Coupe du Monde 2027 en France. Rendez-vous donc du 1er octobre au 13 novembre 2027 pour une nouvelle épopée ovale, cette fois en Australie. L'explosif Toulouse/Bordeaux et le bouillant Clermont/Toulon à quelle heure et sur quelle chaîne ?Ce partenariat, qui remonte à l’édition 1991, s’inscrit dans la continuité d’une collaboration bien huilée. Déjà diffuseur de la Coupe du Monde 2023 en France, TF1 avait réuni jusqu’à 16,5 millions de téléspectateurs lors du quart de finale face à l’Afrique du Sud, preuve de l’engouement intact du public.

Une édition 2027 pleine de promesses

Organisée pour la première fois avec 24 équipes, cette 11e édition verra s’ajouter une phase de huitièmes de finale, avec 52 matchs au programme. La Coupe du monde de rugby a rapporté gros à TF1, qui voit ses chiffres exploser !

L’événement se déroulera dans sept villes australiennes emblématiques, de Perth à Sydney, et ambitionne de devenir le plus grand rassemblement sportif depuis les JO de 2000, avec 2,5 millions de billets proposés, dont 1 million à des prix accessibles.

Après le succès du rugby féminin, place à l’Australie

Fort du carton d’audience de la Coupe du monde féminine 2025 (4,6 millions de téléspectateurs pour France-Angleterre), TF1 confirme sa stratégie : offrir une vitrine gratuite et puissante au rugby de haut niveau. Un enjeu de visibilité essentiel pour continuer à élargir la base de fans. ‘‘Quelle honte’’ : TF1 zappe la Marseillaise et se met (encore) les fans de rugby à dosCôté World Rugby, la volonté est claire : rendre le sport plus inclusif, plus visible, et s’appuyer sur la puissance de diffusion de TF1 pour toucher un public toujours plus large. Alan Gilpin, son DG, salue une collaboration "fondée sur la passion, la confiance et la qualité".

Comme en 2023, on peut cependant penser que certaines rencontres seront diffusées par France Télévisions, voire M6. La première chaîne conservant les rencontres du XV de France ainsi que les affiches majeures des phases finales.