L'explosif Toulouse/Bordeaux et le bouillant Clermont/Toulon à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ce week-end, le Top 14 revient en force avec une 6e journée relevée, un multiplex corsé, un Clermont-Toulon en prime et un Toulouse-UBB bouillant dimanche soir.

Cette semaine en TOP 14, place à la 6e journée qui sent bon la poudre. Pas de Pro D2 à se mettre sous la dent, mais un joli menu en première division, avec un gros choc dimanche soir entre le Stade Toulousain et l’Union Bordeaux-Bègles. On fait le point sur le programme complet.

Dès 14h30, Pau reçoit Bayonne en ouverture sur Canal+. L’occasion pour les Palois de confirmer leur bon début de saison face à des Basques toujours imprévisibles. Et qui seront en pleine confiance avec leur succès la maison contre Toulouse.

Ensuite, à partir de 16h35, place au traditionnel multiplex Canal+, avec quatre rencontres au programme : le LOU accueille Perpignan, le Racing 92 croise le fer avec Montpellier, le Stade Français défie La Rochelle, et Montauban reçoit Castres.

Le choc Clermont-Toulon en prime

Chaque match sera diffusé en intégralité sur les canaux Live de Canal+, de quoi suivre votre équipe favorite dans son intégralité. Attention aux surprises : certains clubs mal classés n’ont déjà plus trop le droit à l’erreur.

À 21h, place au duel entre deux places fortes du rugby hexagonal : Clermont reçoit Toulon au Michelin. Entre les Jaunards en quête de régularité et des Toulonnais ambitieux, la bataille promet d’être rude, notamment devant.

Toulouse-UBB, le feu d’artifice du dimanche soir

C’est LE rendez-vous du week-end : dimanche à 21h05, le Stade Toulousain reçoit l’UBB. Match diffusé en prime sur Canal+. Un duel explosif entre deux écuries qui aiment envoyer du jeu. Un remake de la dernière finale de Top 14 qui promet. Même si les deux formations soufflent le chaud et le froid depuis le coup d'envoi de l'exercice.

Samedi 11 octobre 2025

Pau – Bayonne — 14:30 — Canal+

(LOU) – Perpignan — 16:35 — Canal+ Sport

Racing 92 – Montpellier — 16:35 — Canal+ Live 4 (intégralité) & multiplex Canal+

Stade Français – La Rochelle — 16:35 — Canal+ Live 3 (intégralité) & multiplex Canal+

Montauban – Castres — 16:35 — Canal+ Live 5 (intégralité) & multiplex Canal+

Clermont – Toulon — 21:00 — Canal+



Dimanche 12 octobre 2025

Toulouse – Bordeaux-Bègles — 21:05 — Canal+ Pau – Bayonne — 14:30 — Canal+ Lyon (LOU) – Perpignan — 16:35 — Canal+ SportRacing 92 – Montpellier — 16:35 — Canal+ Live 4 (intégralité) & multiplex Canal+Stade Français – La Rochelle — 16:35 — Canal+ Live 3 (intégralité) & multiplex Canal+Montauban – Castres — 16:35 — Canal+ Live 5 (intégralité) & multiplex Canal+Clermont – Toulon — 21:00 — Canal+Toulouse – Bordeaux-Bègles — 21:05 — Canal+

Malgré de nombreux absents de chaque côté, certaines stars de l'ovalie seront là, les contacts aussi. Les fans attentent particulièrement le duel entre Ntamack et Jalibert.

Pas de Pro D2 ce week-end, on recharge les batteries avant la reprise la semaine prochaine. En attendant, savourez ce week-end 100% Top 14, il promet du spectacle.