Ford, Pollock, Roebuck… l'Angleterre semble avoir trouvé la formule magique : et elle fait très mal

L’Angleterre a signé sa première victoire contre les All Blacks à Twickenham depuis 2012, un large succès amplement mérité sur le score de 33-19.

Avec cette dixième victoire d’affilée, les joueurs de Steve Borthwick sont inarrêtables, avec un groupe particulièrement étoffé. Le sélectionneur du XV de la Rose semble avoir trouvé des certitudes concernant son triangle d’arrière, avec des joueurs physiques et aériens comme Tom Roebuck et Freddie Steward, au côté du remuant Immanuel Feyi-Waboso. Tandis que la paire de centres Ollie Lawrence/Fraser Dingwall s’est montrée parfaitement complémentaire, en l’absence de Tommy Freeman. La principale interrogation concernant les trois quarts du XV de la Rose reposait sur le choix du numéro dix pour accompagner Alex Mitchell.

Son coéquipier en club Fin Smith assure une continuité dans cette ligne d’arrière composée de trois, voire quatre joueurs de Northampton. Son concurrent des Harlequins, Marcus Smith, est davantage utilisé sur le banc en tant que polyvalent 10/15, pour apporter de la vitesse au jeu anglais. Mais c’était sans compter sur le retour en grâce de George Ford, le demi d’ouverture de Sale sort d’une superbe saison et a été élu homme du match suite à la victoire face aux All Blacks. Un beau retournement de situation après la rencontre opposant les deux nations l’année dernière.

George Ford à la baguette

Sifflé par le public de Twickenham après sa prestation face à la Nouvelle-Zélande en 2024, l’ouvreur des Sharks de Sale a réalisé un match parfait samedi dernier. À l’image de ses deux drops coup sur coup en fin de première mi-temps, George Ford a pu gérer le match avec son propre tempo. Le demi d’ouverture anglais a réussi à alterner entre les temps forts de son équipe, dans lesquels il attaquait la ligne d’avantage, s’appuyant énormément sur sa paire de centres. Ainsi que des temps faibles, où il occupait le terrain avec un jeu au pied long, des drops, mais aussi des chandelles proches des 22 mètres adverses. Une gestion qui a ravi son sélectionneur, Steve Borthwick.

Il faut donner du crédit aux joueurs séniors de notre équipe, en particulier George (Ford). La période où il inscrit les deux drops, il a incroyablement contrôlé le jeu. Source : BBC Sport

Un retour en beauté pour celui qui avait été ciblé comme un des principaux coupables de la défaite à domicile contre ces mêmes All Blacks. Une rencontre dans laquelle le natif d’Oldham avait raté une pénalité dans ses cordes ainsi qu’un drop face aux perches.

Mais au-delà de son jeu au pied, le joueur de Sale a donné beaucoup de vitesse au jeu anglais, de par sa qualité de passe et son positionnement. C’est notamment le cas sur l’essai en solitaire d’Ollie Lawrence à la 24e minute de jeu. Le XV de la Rose possède une mêlée dans les 22 mètres de la Nouvelle-Zélande, quasiment située au milieu du terrain. Les arrières anglais décident de se placer avec trois joueurs de chaque côté de la mêlée, pour ne pas donner d’indication à la défense. D’autant plus qu’avec la présence de Marcus Smith, chaque poste est représenté d’un côté de la mêlée.

On retrouve George Ford, Ollie Lawrence et Immanuel Feyi-Waboso côté fermé, tandis que Marcus Smith, Fraser Dingwall et Tom Roebuck se trouvent côté ouvert. Suite à la bonne poussée du pack britannique, le demi de mêlée Alex Mitchell porte le ballon côté fermé pour servir son ouvreur à plat, sur la ligne de défense. George Ford joue ensuite un rôle de pivot pour Ollie Lawrence, en faisant une passe sur un pas. Le centre de Bath arrive parfaitement lancé à hauteur, se servant ensuite de sa puissance pour résister à trois défenseurs néo-zélandais.

À 32 ans, George Ford vient de prouver contre les All Blacks qu’il faudra compter sur lui pour la prochaine Coupe du monde en Australie. Un match référence que l’ancien joueur de Bath et de Leicester doit également à ses avants.

Un pack impressionnant

Dès la composition d’équipe, le ton était donné pour l’équipe d’Angleterre. Avec une première ligne des Lions britanniques et irlandais (Luke Cowan-Dickie, Ellis Genge et Will Stuart), Chandler Cunningham-South, Henry Pollock et l’habituel titulaire Tom Curry sur le banc, le XV de la Rose voulait faire basculer le match en seconde mi-temps.

L’apport de ces six joueurs s’est immédiatement fait ressentir, notamment dans le secteur de la mêlée fermée, avec plusieurs pénalités récoltées. Face à des avants néo-zélandais dominés dans la plupart des secteurs, les remplaçants anglais ont exploité la moindre erreur. Ce fut le cas avec le remuant Henry Pollock, qui a immédiatement transformé la mauvaise passe dans le dos de Sam Darry en situation d’essai pour son ailier Tom Roebuck.

Des remplaçants qui illustrent la profondeur de l’effectif anglais, en particulier au poste de troisième ligne. L’Angleterre nous a toujours habitués à des flankers et des numéros 8 de grande qualité. Que ce soit Lawrence Dallaglio, Richard Hill, Neil Back, ou plus récemment Nick Easter, Billy Vunipola, Chris Robshaw, Courtney Lawes... Mais les coéquipiers de Maro Itoje possèdent actuellement un incroyable vivier à ce poste.

Steve Borthwick et son staff doivent désormais choisir la meilleure combinaison entre les différents profils. Lors du choc contre les All Blacks, les entraîneurs ont choisi de titulariser le jeune Guy Pepper en numéro 6. Le joueur de Bath, héros de la dernière finale de Premiership, est particulièrement mobile, très rapide et performant en touche. Un style similaire à celui de Henry Pollock, qui est pour le moment assigné au rôle d’impact player, avec sa polyvalence entre tous les postes de la troisième ligne, voir de centre et d’ailier. De l’autre côté, on retrouve un des meilleurs plaqueurs du monde : Sam Underhill. Toujours aussi actif, ce dernier a été récompensé par un essai face à la Nouvelle-Zélande.

Et en parlant d’activité, Ben Earl possède lui aussi une énergie remarquable, capable de multiplier les tâches défensives, puis de se trouver ou de créer une brèche pour marquer un essai. Dans ce registre, Tom Curry fait aussi partie des joueurs les plus performants au monde, avec un style de gratteur/plaqueur semblable à celui du joueur des Saracens. Le joueur qui se différencie le plus de ces troisièmes lignes est Chandler Cunningham-South. Le Londonien des Harlequins est un excellent porteur de balle, avec le plus gros physique des troisièmes lignes cités précédemment.

Autant de possibilités qui font que le XV de la Rose possède actuellement deux troisièmes lignes complètes et performantes sur chaque feuille de match. Sans oublier la possibilité de faire glisser un seconde ligne comme Maro Itoje, Ollie Chessum ou Alex Coles, pour apporter plus de hauteur en touche. Si on ajoute à cela le fait que la plupart de ces joueurs sont encore jeunes, l’Angleterre a de nombreux atouts pour la prochaine Coupe du monde. Reste à savoir quels seront les choix du staff, même si le match face aux All Blacks a sûrement donné des certitudes au sélectionneur, en particulier sur son ouvreur.