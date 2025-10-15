''Ce petit supplément qu’il nous manque'' : quel impact pour le capitaine des Pumas Julian Montoya à Pau ?
Samedi soir, son apport ne sera pas de trop face au pack du Stade Toulousain.
Il n’a pas le gaz de Codie Taylor. Ni les bras de Julian Marchand. Encore moins la "gueule" d’un Jannick Tarrit, dont le visage laisse à présager un sacré affrontement sous la mêlée.

De prime abord, Julian Montoya n’a donc rien du talonneur qui fait lever les foules. Ça tombe bien, ce n’est pas son genre. Lui est plutôt un taiseux au physique lambda qui a pour lui la grinta du Puma aux 115 sélections qu’il est.

Un véritable client du poste qui en impose de par son engagement, son expérience, sa force sur les fondamentaux du poste. Sa stature, aussi.

Première face à Toulouse

En plus d’être le capitaine de l’Argentine depuis des années, il fut aussi le régulateur du pack et bras droit de "l’enforcer" Hanro Liebenberg à Leicester depuis 5 ans.

Bref, le bagage qu’il faut pour donner une assise de plus au 8 de devant de la Section Paloise et faire grimper ses adversaires sur les Pyrénées.

"Julian Montoya est un joueur d’expérience. Il va être un gros plus pour nous", décortique l’entraîneur de la conquête paloise, Thomas Domingo, pour Sud Radio.

Il va apporter ce petit supplément qu’il nous manque dans pack. Il est très humble et à l’écoute du projet. Il observe et est très demandeur sur le fonctionnement. Il a la volonté d’apporter au club.

Samedi soir, son apport ne sera pas de trop face au pack du Stade Toulousain. Pour une belle découverte du Top 14.

L'un des tous meilleurs si ce n'est le meilleur. Belle pioche.

