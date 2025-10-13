Une option qui plaît à Toulouse : Comment l'Aviron Bayonnais pourrait finalement attirer Guillaume Cramont ?

Un cas rare. Et ce dans l'optique qu'il soit arrivé à maturité à son retour au club, d'ici 2 ans.

Guillaume Cramont fait les beaux jours du Stade Toulousain depuis plusieurs saisons. Vous ne le découvrez donc pas. Il enchaîne d'ailleurs les performances de haute-volée en ce début de saison, avec les absences conjuguées de Marchand et Mauvaka.

Le truc, c'est que le talonneur formé à Dax aurait le niveau pour prétendre à être numéro 1 dans n'importe quel club de Top 14... Mais il sait que son temps de jeu va drastiquement se réduire quand les 2 premiers choix du XV de France reviendront en forme. Et qu'il pourrait à nouveau observer les phases finales depuis les tribunes.

VIDEO. 4 mois plus tard, Ange Capuozzo contribue à la démonstration du Stade Toulousain avec un essai de solisteAlors le joueur de 24 ans ira-t-il voir ailleurs, lui qui est courtisé un peu de partout, notamment par l'Aviron Bayonnais et le RCT ? Toulouse souhaite le conserver, et ça tout le monde le sait aussi. Mais avec l'émergence du petit taureau Thomas Lacombre, il n'y aura peut-être pas de place pour tout le monde tout de suite.

Le prêt, l'arme préférée des Toulousains

Alors, le Stade Toulousain pourrait utiliser une option quasiment inédite pour un joueur aussi confirmé. À savoir de le prolonger sur la durée (4 ans) mais de le prêter une ou deux saisons, dans l'optique qu'il soit arrivé à maturité à son retour au club, comme l’explique Midi Olympique.

Une option qui intéresse fortement Bayonne, qui cherche actuellement à se renforcer au poste de talonneur en vue de la saison prochaine.

''Je sens que je suis encore en déficit'' : Antoine Dupont détaille son protocole avant sa reprise avec Toulouse

Le club cible un joueur JIFF et doté d'une certaine expérience. De part ses performances, Cramont se détache mais le Landais et ancien talonneur du BO Lucas Peyresblanques leur plaît aussi.

Lui qui connaît donc très bien le coin et qui arrive en fin de contrat avec le Stade Français...