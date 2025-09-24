Opération pour le prodige Théo Attissogbe, qui manquera la tournée de novembre avec le XV de France

Déjà auteur de prestations XXL en Top 14 en ce début de saison, Attissogbe (20 ans) pouvait légitimement rêver de la tournée de novembre avec le XV de France.

Coup dur pour le XV de France, et pour la Section Paloise : le jeune ailier Théo Attissogbe va devoir passer sur le billard. Touché à l’épaule lors du dernier match de Top 14, le Palois sera absent entre trois et quatre mois.

Une blessure qui tombe bien mal pour l’un des grands espoirs du rugby français. Déjà auteur de prestations XXL en Top 14 en ce début de saison, Attissogbe (20 ans) pouvait légitimement rêver de la tournée de novembre avec le XV de France.

TECHNIQUE. Ailiers volants, liens du 7, bras tendus… Comment la Section Paloise règne dans les airs du Top 14 ?

D'autant que l'enfant de Peyrehorade avait toujours réalisé de belles prestations lorsque le staff des Bleus fit appel à lui cette année (5 sélections en 2025).

Un deuxième coup dur en deux jours

Une nouvelle qui intervient à peine 24 heures après l’annonce du forfait de Gabin Villière. En l’espace de deux jours, Fabien Galthié a donc perdu 2 de ses 4 ailiers de prédilection, ce qui rebat complètement les cartes pour les échéances à venir.

VIDEO. TOP 14. 36,9km/h ! Louis Bielle-Biarrey flashé en excès de vitesse en plein centre de BordeauxPour Attissogbe, l’opération était inévitable afin de stabiliser son articulation. S’il devrait manquer toute la tournée de novembre, l’objectif sera désormais de revenir à temps pour début en 2026, et pourquoi pas postuler à nouveau pour les Bleus en vue du Tournoi des 6 Nations.

Une absence qui pourrait profiter à d’autres profils. On pense évidemment au Toulonnais Gaël Dréan, en feu en ce début d'exercice 2025/2026.

VIDEO. 50 mètres, des appuis de feu et un Mayol en transe : la chevauchée fantastique de Dréan qui a fait plier Castres

Mais une très mauvaise nouvelle côté Section Paloise, qui sera privée de son facteur X. Celui qui incarnait certainement l’un des symboles de la réussite béarnaise en ce moment.