TECHNIQUE. Ailiers volants, liens du 7, bras tendus… Comment la Section Paloise règne dans les airs du Top 14 ?
Pau survole les débats aériens en ce début de saison. Screenshot : Canal Plus
Pau survole les débats aériens en ce début de saison. Si Aaron Grandidier a apporté tout son savoir-faire du 7, cela tient aussi à une évolution des règles dans le secteur.

Être un finisseur quand on joue à l’aile, c’est bien. Mais au-delà de cet aspect fondamental du poste, qu’est-ce qui sépare bien souvent un dragster de Nationale et un finisseur installé en Top 14 ?

Demandez aux principaux concernés, la grande majorité vous répondra qu’évoluer dans le meilleur championnat du monde nécessite de "piter" parfaitement la défense collective et d’atteindre des standards élevés dans les airs, en couverture comme dans les duels aériens.

VIDEO. 50 mètres, des appuis de feu et un Mayol en transe : la chevauchée fantastique de Dréan qui a fait plier CastresVIDEO. 50 mètres, des appuis de feu et un Mayol en transe : la chevauchée fantastique de Dréan qui a fait plier Castres

Une ligne directrice qu’a pris à la lettre Aaron Grandidier depuis son arrivée à la Section Paloise l’an dernier, après son titre olympique à 7. D’abord laissé de côté au profit de joueurs plus expérimentés, puis écarté parfois à la suite de matchs difficiles, l’athlète (1m86 pour 92kg) a surtout profité de sa première saison pleine dans l’élite pour bosser et encore bosser sur les fondamentaux du poste. Quitte à parfois délaisser un peu ses qualités physiques remarquables.

J’ai validé ce retour à XV. Maintenant, j’ai envie de m’envoler, d’être performant, de jouer tout le temps, de m’installer. Je dois franchir un cap, devenir titulaire dans cette ligne de trois-quarts. C’est aussi ce que le coach attend de moi, être plus décisif, insolent, plus confiant. Il faut assumer mes choix, déborder des mecs, faire en sorte que mes points forts ressortent plus. Quand je franchis, je dois pense à la ligne - (Aaron Grandidier pour Sud-Ouest)

Sans escorte, c'est la loi du plus "haut"

Est-ce pour cela que Pau survole les airs du Top 14 en ce début de saison ? Il y a de cela, d’autant que son compère Théo Attisogbe évolue dans son sillage. Mais cela tient aussi à une évolution des règles dans le secteur.

"Maintenant que les duels aériens se jouent à un contre un, sans escorte, c’est le meilleur en l’air qui gagne. On va donc chercher la balle plus haut et c’est peut-être pour ça que Théo (Attissogbe) et moi avons autant de réussite", explique-t-il encore pour Sud-Ouest. En tendant les bras en l’air pour aller toujours plus haut et ainsi gagner nombre de duels, comme Grandidier le faisait déjà très bien avec France 7, à l’image de sa réception de coup d’envoi en finale des JO qui abouti sur le rush légendaire d’Antoine Dupont, puis son essai.

C’est plus risqué, forcément, mais on maximise aussi nos chances de maîtriser le ballon. On tend vers ça, même si cela reste presque impossible dans des conditions humides. Pour moi, c’est un geste transmissible du 7 que j’ai pu amener à 15. Mais il fallait un temps d’adaptation par rapport aux trajectoires, qui sont différentes.

Un secteur devenu donc une vraie force du jeu palois, grâce à son duo d’ailiers métisses. C’est ainsi que les flèches paloises ont - en plus de leurs coups d’éclats offensifs - survolé les débats dans les airs avec 5 récupérations dans le style. "C’est moi qui leur demande. Depuis un an et demi et l’abolition des escortes, on bosse là-dessus d’arrache-pied", complète le manager Sébastien Piqueronies.

De quoi donner à la Section Paloise d’autres atouts dans son jeu, et lui permettre de continuer de s’élever…

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
TOP 14. Kinghorn d'emblée, première de Teddy Thomas : quelle compo pour le Stade Toulousain face à Montpellier ?
News
Vos matchs de Rugby France/Angleterre et Toulon/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaîne ?
News
RUGBY. Yannick Bru pointe la ''désolidarisation'' de certains Bordelais : l’alerte est donnée
News
TOP 14. Une tête d’affiche du Stade Toulousain de retour à l’entraînement (et ce n’est pas Dupont)
News
TOP 14. 130kg : face à la pénurie, un solide droitier samoan en renfort à l’Aviron Bayonnais ?
News
TRANSFERT. Et si Baptiste Serin partait ? Le RCT (aussi) sur la piste d’un numéro 9 All Black
News
RUGBY. Fin de carrière pour Willemse : six commotions, un Grand Chelem et un vide à combler
News
TOP 14. Carbonel vous manque ? En quête d’un grand 10, le RCT aurait obtenu l’accord d’un grand talent argentin
News
En feu, Max Spring a-t-il inscrit le triplé le plus rapide de l'histoire du Top 14 face à l'UBB ?
Vidéos
RÉSUMÉ VIDÉO. Un Racing de gala renverse le champion d’Europe, Max Spring voir triple
News
TOP 14. 11 défenseurs battus, 102 mètres, Kalvin Gourgues, le minot qui a du gaz séduit les supporters