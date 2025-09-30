''On l'a encore en tête'' : Matthieu Jalibert bientôt épaulé par le plus grand professionnel de l’histoire du rugby ?
Matthieu Jalibert pourrait bientôt rencontrer Jonny Wilkinson.
Oubliez la collaboration entre Nike et Off White, celle entre Jalibert et Wilkinson va vous faire saliver.

Matthieu Jalibert aime les Anglais. En plus d’y citer quelques-unes de ses sources d’inspiration à ses débuts, on se souvient que le maître à jouer de l’UBB avait même appelé son chien Owen en référence à l’ouvreur de l’équipe d’Angleterre.

Et comme 99 % des enfants de la Rade, le Bordelais aurait aussi en référence le blond qui a marqué de son empreinte le Top 14 et plus largement le monde du rugby : Jonny Wilkinson.

XV de France. ''Je ne serai jamais un sécateur'', critiqué, Jalibert a fait sa mue défensive et veut le prouverXV de France. ''Je ne serai jamais un sécateur'', critiqué, Jalibert a fait sa mue défensive et veut le prouver

Et voit avec lui quelques similitudes : "Wilkinson était tracassé. Il avait ses angoisses, peur du jugement." Si bien que le chouchou de Chaban se verrait bien échanger avec le numéro 10 aux 91 sélections avec l'Angleterre.

Une aubaine pour Jalibert ?

Et même plus encore puisqu’une collaboration se tramerait : "On a été en contact, explique Jalibert à L’Equipe. L'année dernière, on devait aller à Londres faire une séance de jeu au pied, de la visualisation avec lui, le rencontrer, discuter, prendre de l'expérience et les conseils. Mais je me suis blessé et on n'a jamais trouvé le temps pour cause d'agendas chargés."

L’ouvreur de 26 ans espère que ce ne soit que partie remise. Dans la forme de sa vie en club, cela pourrait notamment l’aider à franchir encore un cap sur la scène internationale.

Mais on l'a encore en tête. Jonny avait été très ouvert et très intéressé par l'idée de collaborer. Je pense que c'est quelque chose qui va se faire prochainement et j'ai hâte. Il a pas mal de choses à m'apporter. Ça va se faire j'espère ! 

Stakhanoviste absolu de notre sport, "Wilko" se retrouve beaucoup dans le partage de son savoir-faire et de ses expériences depuis sa retraite il y plus de 10 ans maintenant.

Conseiller régulier dans le jeu au pied auprès de l’équipe d’Angleterre et désormais de Newcastle (son club formateur), l’homme de 46 ans pourrait donc distiller bientôt de précieux conseiller au golden-boy de Bordeaux. Toujours dans un français parfait, saupoudré d’un accent anglais reconnaissable parmi 1000.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires

Qu’est-ce qu’ils vont nous pondre à l’UBB encore si MJ n’a pas le niveau c’est pas Wiko qui va le lui donner il faut se mettre au travail point barre…

  • il y a 1 heure

Derniers articles

 News
XV de France. ''Je ne serai jamais un sécateur'', critiqué, Jalibert a fait sa mue défensive et veut le prouver
News
Vos Matchs de Rugby Bayonne/Toulouse et Bordeaux/Lyon à quelle heure et sur quelle chaîne ?
News
Après la Suisse et les USA, Dupont poursuit sa rééducation chez un partenaire du PSG... au Moyen-Orient !
News
TOP 14. Rechute pour Baptiste Couilloud : la grosse tuile pour Lyon, qui perd (encore) son meilleur joueur
News
34/34 : où se situe Thomas Ramos dans la liste des coups de pieds consécutifs réussis en Top 14 ?
News
TOP 14. Prolongation (très) longue durée à venir pour un ''premium'' du Stade Toulousain
News
VIDEO. DÉCRYPTAGE. ''Attaquez-le'' : Le coup de génie du staff bayonnais sur l’essai en soliste de Tom Spring
News
VIDEO. 67 points pour la folie du dimanche soir : le RCT crucifié par un drop du ''sniper'' Segonds à la 80ème
News
RUGBY. Le Top 14 au garde-à-vous, Dupont donne une date de retour !
News
RUGBY. La barre des 100 ! Raka continue d’écrire l’histoire de Clermont et du Top 14
Transferts
TRANSFERT. Alerte crackito, 2 clubs de Top 14 rêvent de ce feu follet argentin !