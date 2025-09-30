''On l'a encore en tête'' : Matthieu Jalibert bientôt épaulé par le plus grand professionnel de l’histoire du rugby ?

Oubliez la collaboration entre Nike et Off White, celle entre Jalibert et Wilkinson va vous faire saliver.

Matthieu Jalibert aime les Anglais. En plus d’y citer quelques-unes de ses sources d’inspiration à ses débuts, on se souvient que le maître à jouer de l’UBB avait même appelé son chien Owen en référence à l’ouvreur de l’équipe d’Angleterre.

Et comme 99 % des enfants de la Rade, le Bordelais aurait aussi en référence le blond qui a marqué de son empreinte le Top 14 et plus largement le monde du rugby : Jonny Wilkinson.

XV de France. ''Je ne serai jamais un sécateur'', critiqué, Jalibert a fait sa mue défensive et veut le prouver

Et voit avec lui quelques similitudes : "Wilkinson était tracassé. Il avait ses angoisses, peur du jugement." Si bien que le chouchou de Chaban se verrait bien échanger avec le numéro 10 aux 91 sélections avec l'Angleterre.

Une aubaine pour Jalibert ?

Et même plus encore puisqu’une collaboration se tramerait : "On a été en contact, explique Jalibert à L’Equipe. L'année dernière, on devait aller à Londres faire une séance de jeu au pied, de la visualisation avec lui, le rencontrer, discuter, prendre de l'expérience et les conseils. Mais je me suis blessé et on n'a jamais trouvé le temps pour cause d'agendas chargés."

L’ouvreur de 26 ans espère que ce ne soit que partie remise. Dans la forme de sa vie en club, cela pourrait notamment l’aider à franchir encore un cap sur la scène internationale.

Mais on l'a encore en tête. Jonny avait été très ouvert et très intéressé par l'idée de collaborer. Je pense que c'est quelque chose qui va se faire prochainement et j'ai hâte. Il a pas mal de choses à m'apporter. Ça va se faire j'espère !

Stakhanoviste absolu de notre sport, "Wilko" se retrouve beaucoup dans le partage de son savoir-faire et de ses expériences depuis sa retraite il y plus de 10 ans maintenant.

Conseiller régulier dans le jeu au pied auprès de l’équipe d’Angleterre et désormais de Newcastle (son club formateur), l’homme de 46 ans pourrait donc distiller bientôt de précieux conseiller au golden-boy de Bordeaux. Toujours dans un français parfait, saupoudré d’un accent anglais reconnaissable parmi 1000.