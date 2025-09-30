TOP 14. Pour Botia, l'âge n'est qu'un chiffre pas une sentence : le guerrier rochelais ne veut pas (encore) abdiquer

À 36 ans, Levani Botia continue de faire lever Marcel-Deflandre. Samedi face à Perpignan, le Fidjien a rappelé qu’il reste un guerrier hors norme. Mais son avenir, en fin de contrat en juin, interroge.

Levani Botia, l’éternel guerrier de Marcel-Deflandre

À 36 ans, certains pensent déjà à la reconversion, d’autres à ménager leur corps. Levani Botia, lui, continue de distribuer les bouchons comme s’il avait encore 25 printemps. Samedi face à Perpignan, le Fidjien a rappelé à tous pourquoi il est considéré comme l’un des plus grands guerriers de l’histoire du Stade Rochelais.

Titulaire indiscutable pendant près d’une décennie, Botia n’est plus systématiquement dans le XV de départ de Ronan O’Gara. Mais son rôle a évolué sans perdre en importance : désormais, il incarne l’“impact player” par excellence. TOP 14. Ce joker médical devenu icône de La Rochelle : L'Incroyable décennie de Levani Botia

Capable de rentrer en cours de rencontre en 3e ligne voire au centre, son influence reste immense, que ce soit par ses plaquages destructeurs ou ses grattages de haute voltige. Mais jusqu'à quand ?

“Que me dit mon corps ? N’arrête pas !”

En fin de contrat en juin prochain, le troisième ligne centre refuse de se projeter trop loin. Interrogé par le Midi Olympique, il a livré une réponse qui résume bien son état d’esprit : “Tant que je suis en forme et capable de jouer… je m’écoute, j’écoute mon corps. S’il veut continuer, je peux y aller. Je ne pense pas à l’âge, mais je pense que je peux y arriver, merci aux jeunes qui me challengent tout le temps. Ils m’aident. Je l’ai toujours dit, je suis fier de jouer avec les jeunes […] Que me dit mon corps ? N’arrête pas. Pas maintenant !”

Arrivé en 2014, Botia a vu le club passer du statut d’outsider du Top 14 à celui de double champion d’Europe. Et il en a été l’un des symboles : puissance, polyvalence, et surtout un état d’esprit irréprochable.

Une retraite repoussée ?

Dans un vestiaire où certains de ses coéquipiers attirent la lumière, Botia reste le garant des valeurs. Toujours prêt à encadrer les jeunes, toujours prêt à montrer l’exemple, il incarne l’âme combative de La Rochelle.

À écouter ses mots, l’idée de raccrocher n’est pas encore d’actualité. Et quand on connaît l’importance de Botia dans l’équilibre rochelais, on se dit que le Stade aurait tort de se priver d’un tel atout malgré son âge avancé pour un tel guerrier.

À chaque entrée en jeu, Marcel-Deflandre gronde. Parce que ses supporters savent qu’avec Botia, ce n’est jamais fini. À 36 ans, le “chouchou” rochelais prouve que le temps n’a pas encore d’emprise sur lui. Et que les plus belles histoires s’écrivent parfois dans la dernière ligne droite.