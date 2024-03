TOP 14. Ce joker médical devenu icône de La Rochelle : L'Incroyable décennie de Levani Botia

Le 29 mars 2014, l’ADN du Stade Rochelais, Levani Botia, réalisait son premier match pour les Maritimes en PRO D2.

Il y a 10 ans jour pour jour, l’international fidjien disputait sa première rencontre sous les couleurs de La Rochelle. Une victoire à l’extérieur sur le terrain de Colomiers.

Et oui, en 2014, le double champion d’Europe en titre (2022 et 2023) était encore en Pro D2. Une évolution tout aussi impressionnante que celle de Levani Botia.

Arrivé en tant que joker médical, le joueur de 35 ans a débarqué en France sans grandes certitudes. Après avoir commencé le rugby en tant qu’amateur aux Fidji, le natif de Suva enchaîne avec le rugby à 7, tout en occupant le poste de gardien de prison.

C’est en 2011 qu’il tape dans l’œil de la sélection fidjienne de Seven et commence à se faire un nom sur la scène internationale. Nul ne pouvait penser qu’en 2024, il deviendrait une légende du club, se battant pour faire le doublé championnat / Top 14.

Après son arrivée en tant que joker en 2014, tout va s’enchaîner très vite pour Levani Botia. Il participera à la montée en TOP 14, devenant le chouchou du public de Marcel Deflandre, avec un doublé lors de la victoire en demi-finale contre Pau.

La suite en première division est connue pour le club de Vincent Merling, les coéquipiers de Uini Atonio vont rapidement changer de dimension, en passant d’un club qui joue le maintien à une équipe disputant les premières places du championnat.

Une progression que l’on retrouve dans le palmarès et les faits d’armes de Levani Botia. Une finale de Challenge Européen en 2019, une finale de la grande Coupe d’Europe en 2021, 2 finales de Top 14 perdues contre le Stade Toulousain (2021 et 2023) et deux Coupes d’Europe remportées en 2022 et 2023.

Une belle carrière pour le fidjien qui aura également eu l’occasion de représenter son pays à trois reprises en Coupe du Monde (2015, 2019 et 2023). Le troisième ligne doit aussi une grande partie de son évolution au manager de l’époque, Patrice Collazo. C’est lui qui a décidé de le faire basculer du poste de centre à celui de troisième ligne.

Avec bientôt 200 matchs disputés pour le Stade Rochelais, Levani Botia est définitivement une des figures marquantes du club maritime. L’infatigable plaqueur, gratteur et guerrier fidjien a même décidé de prolonger avec son club de cœur jusqu’en 2027. Une heureuse nouvelle pour les supporters rochelais, admiratifs de leur combattant et de son humilité.

Je ne suis pas le seul joueur ici, Uini (Atonio) est une vraie légende, il est arrivé bien avant moi, en 2011. Mais j’accepte que les gens me le disent, je suis heureux de représenter La Rochelle, d’avoir participé à son histoire.’’ Levanio Botia pour Sud-Ouest.