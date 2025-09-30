TOP 14. Votre match de Rugby Bordeaux/Lyon à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Bordeaux-Lyon, c’est le choc du samedi soir (21h) : une UBB revancharde, un LOU ambitieux, et la promesse d’un duel électrique à Chaban-Delmas. Qui sortira vainqueur de ce bras de fer ?

Ce week-end, le Top 14 nous offre un joli choc entre deux formations qui aiment envoyer du jeu : l’UBB reçoit le LOU Rugby au Stade Chaban-Delmas, dans une ambiance qui promet d’être bouillante. XV de France. ''Je ne serai jamais un sécateur'', critiqué, Jalibert a fait sa mue défensive et veut le prouverLe coup d’envoi de ce Bordeaux-Bègles – Lyon est programmé à 21h00. C’est le match de clôture d'un très beau samedi de rugby, l’horaire idéal pour se poser devant la télé et vibrer un samedi soir de rugby.

L’UBB, emmenée par ses internationaux et son jeu offensif, cherchera à confirmer son statut de candidat aux phases finales. Surtout, les Bordelais voudront faire oublier la fessée reçue à Paris. Une performance qui n'a pas du tout été du goût de Yannick Bru.

"Ce match pourrait bien changer la donne pour l'une de ces équipes."

Un Lyon ambitieux face à un Bordeaux revanchard

De l’autre côté, le LOU voudra frapper un grand coup à l’extérieur pour marquer les esprits et continuer d'engranger des points précieux au classement. Troisièmes du TOP 14 avec trois succès au compteur, les Lyonnais sont en vue en ce début de saison. ''On l'a encore en tête'' : Matthieu Jalibert bientôt épaulé par le plus grand professionnel de l’histoire du rugby ?Les confrontations entre ces deux équipes sont rarement ennuyeuses : intensité, duels costauds devant, et souvent quelques fulgurances derrière. Les supporters peuvent donc s’attendre à une belle opposition de styles.

Le goût amer de la défaite : Bordeaux face à son passé

On se souvient que le LOU avait surpris Bordeaux l'an passé dans le cadre de la 15e journée avec une victoire 22 à 20. Il y aura donc de la revanche dans l'air côté girondin. Un succès lyonnais serait une très grosse performance et confirmer l'excellent début de saison. A l'inverse, un revers de l'UBB serait à n'en pas douter source de beaucoup d'interrogations dans les rangs du champion d'Europe en titre.

"Une victoire pourrait bien redéfinir leur saison."

En résumé : UBB – LOU, c’est dimanche à 21h00, en direct sur CANAL+. Un rendez-vous immanquable pour tous les amoureux du Top 14, entre une équipe bordelaise ambitieuse et un Lyon capable de créer la surprise.