TOP 14. Jelonch de retour, Capuozzo en 15 ? La compo probable de Toulouse pour aller faire un coup à Bayonne

TOP 14. Jelonch de retour, première de Colombe : la compo probable de Toulouse pour aller faire un coup à Bayonne

Le Stade Toulousain réussira-t-il là où le RCT a échoué dimanche dernier ? Telle est la question.

Une chose est sûre, les Hauts-Garonnais ont dû cocher cette case dans le calendrier dès le début de saison, eux qui disputeront cette rencontre avec une infirmerie bien remplie, certes, mais - une fois n’est pas coutume - hors période de doublon.

Si bien que les hommes d’Ugo Mola, requinqués par leur victoire à 59 points dans le derby samedi dernier, jetterons certainement toutes leurs forces vives dans la bataille pour aller s’imposer pour la première fois à Jean-Dauger depuis la remontée du club basque en 2022.

Delibes de retour, Ramos ménagé ?

Mais avec quelle équipe, alors ? Ce que l’on sait en ce début de semaine, c’est que Meafou, Cros, Marchand, Ainu’u, Mallez ou encore Brennan sont forfaits. En plus des absences de Mallia et Chocobares pour cause de sélection, et évidemment d’Antoine Dupont, dont le retour se précise néanmoins.

En revanche, Anthony Jelonch est sur pied et devrait débuter sur la pelouse de l’Aviron, où le combat sera de rigueur. Le troisième ligne international, qui avait manqué les deux dernières rencontres, a repris l’entraînement et postule pour le déplacement à Jean-Dauger.

Dans le même sens, le pilier George-Henri Colombe est enfin remis de sa blessure à la cuisse et devrait faire sa première en match officiel sous le maillot toulousain. Probablement en débutant sur le banc, derrière Dorian Aldegheri ou le distributeur de friandises "Jojo" Merkler, en forme ces dernières semaines.

Quant à Dimitri Delibes, sorti au bout de 30 minutes sur la pelouse de Montpellier après s’être fait marcher sur la main, son retour pourrait modifier la ligne de 3/4. Tout comme celui d’Ange Capuozzo, qui a repris depuis 2 semaines avec le collectif et qui devrait faire sa première apparition depuis sa blessure à la jambe, début juin. Il pourrait débuter en 15.

Enfin, Ugo Mola gèrera probablement Thomas Ramos, qui a beaucoup enchaîné depuis le début de saison (déjà près de 300 minutes jouées), même si un buteur de son calibre pourrait être décisif pour s’imposer sur une terre aussi hostile. En le faisant débuter sur le banc ?