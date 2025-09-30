TOP 14. Jelonch de retour, Capuozzo en 15 ? La compo probable de Toulouse pour aller faire un coup à Bayonne

Le Stade Toulousain réussira-t-il là où le RCT a échoué dimanche dernier ? Telle est la question.
Une chose est sûre, les Hauts-Garonnais ont dû cocher cette case dans le calendrier dès le début de saison, eux qui disputeront cette rencontre avec une infirmerie bien remplie, certes, mais - une fois n’est pas coutume - hors période de doublon.
Si bien que les hommes d’Ugo Mola, requinqués par leur victoire à 59 points dans le derby samedi dernier, jetterons certainement toutes leurs forces vives dans la bataille pour aller s’imposer pour la première fois à Jean-Dauger depuis la remontée du club basque en 2022.
Delibes de retour, Ramos ménagé ?
Mais avec quelle équipe, alors ? Ce que l’on sait en ce début de semaine, c’est que Meafou, Cros, Marchand, Ainu’u, Mallez ou encore Brennan sont forfaits. En plus des absences de Mallia et Chocobares pour cause de sélection, et évidemment d’Antoine Dupont, dont le retour se précise néanmoins.
En revanche, Anthony Jelonch est sur pied et devrait débuter sur la pelouse de l’Aviron, où le combat sera de rigueur. Le troisième ligne international, qui avait manqué les deux dernières rencontres, a repris l’entraînement et postule pour le déplacement à Jean-Dauger.
Dans le même sens, le pilier George-Henri Colombe est enfin remis de sa blessure à la cuisse et devrait faire sa première en match officiel sous le maillot toulousain. Probablement en débutant sur le banc, derrière Dorian Aldegheri ou le distributeur de friandises "Jojo" Merkler, en forme ces dernières semaines.
Quant à Dimitri Delibes, sorti au bout de 30 minutes sur la pelouse de Montpellier après s’être fait marcher sur la main, son retour pourrait modifier la ligne de 3/4. Tout comme celui d’Ange Capuozzo, qui a repris depuis 2 semaines avec le collectif et qui devrait faire sa première apparition depuis sa blessure à la jambe, début juin. Il pourrait débuter en 15.
Enfin, Ugo Mola gèrera probablement Thomas Ramos, qui a beaucoup enchaîné depuis le début de saison (déjà près de 300 minutes jouées), même si un buteur de son calibre pourrait être décisif pour s’imposer sur une terre aussi hostile. En le faisant débuter sur le banc ?
Jacques-Tati-en-EDF
Et Flament ? Il joue tous les matchs 80 mn depuis le début de saison (et même la saison dernière et même en EDF etc ...) Ce joueur joue toujours avec le même niveau, présent athlétiquement et techniquement, et en défense etc .... Actuellement l'un des pilier du début de saison du ST.
Il faudrait qu'il tourne un peu non ?
guedin81
Bah compo du mardi = compo au doigt mouillé. Une sorte de pronostic.
Mais votre remarque n'en demeure pas moins pertinente.
pascalbulroland
Ce match face à Bayonne sera un vrai test pour réellement savoir où en est le jeu Toulousain.
Quelle que soit l'équipe aligné face aux Basques, il faudra une intensité physique égale voir supérieure à celle mise par les Toulonnais, ce qui n'est pas peu dire...
Il faudra surtout réussir l'entame de match et ne pas la subir comme les varois l'ont subi...
Jacques-Tati-en-EDF
C'est clair. Les bayonnais seront très motivés. Et le ST n'est pas encore dans une phase où le jeu est bien huilé. (A Bayonne non plus cela dit ...) Néanmoins pas de pression sur le ST finalement. On risque de voir du jeu. Espérons qu'il y ait aussi de l'engagement.
Mais le match AB/RCT va jouer, je ne sais pas dans quel sens par contre ... 😊