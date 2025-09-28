TRANSFERT. Alerte crackito, 2 clubs de Top 14 rêvent de ce feu follet argentin !

En Top 14, les clubs observent ce qui se fait de mieux à l’international et plusieurs écuries ont remarqué le jeune Argentin, Benjamín Elizalde.

À seulement 21 ans, le jeune Benjamín Elizalde attire déjà les regards. Après une première saison aboutie chez les professionnels, en 2024/2025, l’arrière argentin est devenue la cible de plusieurs écuries de Top 14. Selon Rugbypass, il serait sous les radars de l’ASM Clermont Auvergne et le Castres Olympique, pour les années à venir.

Selon la presse internationale, le jeune crack argentin serait libre à l’été prochain. Ainsi, les formations dirigées par Christophe Urios et Xavier Sadourny espèrent en profiter pour l’attirer sur les pelouses de Top 14. Les deux écuries montreraient un intérêt particulièrement fort pour Benjamín Elizalde, considéré comme l’un des meilleurs jeunes à son poste dans l’hémisphère sud.

Castres et Clermont intéressés

Du côté de Castres, l’arrivée du joueur enlèverait une épine du pied des dirigeants tarnais. Pour cause, Julien Dumora a déjà pris sa retraite, pour intégrer le staff. Ensuite, l’indémodable Geoffrey Palis voit son contrat arriver à son terme en juin prochain, alors qu’il fêtera ses 35 ans en juillet 2026. À l’arrière, seul Théo Chabouni (21 ans) se démarque comme une solution d’avenir.

De la même manière, l’ASM Clermont ne comptera plus aucun numéro 15 de moins de 30 ans, à l’été prochain. En fin de saison, Kylan Hamdaoui comptera 32 ans et l'Australien Alex Newsome aura soufflé sa 30ᵉ bougie quelques mois plus tôt. Si plusieurs joueurs peuvent dépanner à ce poste, un jeune arrière de formation, à l’image de Benjamín Elizalde, ne serait clairement pas de trop en Auvergne.

Benjamín Elizalde, la pépite attendue

Actuellement, le joueur évolue du côté des Bristol Bears, en Premiership. Lors du dernier exercice en outre-Manche, il a disputé pas moins de 18 rencontres avec l’équipe professionnelle, avec sept titularisations. En 766 minutes de jeu, il a terminé dans l’en-but à trois reprises. Joueur explosif et intelligent, il s’est fait remarquer grâce à sa bonne lecture du jeu et quelques plaquages salvateurs, en tant que dernier défenseur.

De plus, le talent de Benjamín Elizalde a également attiré l’attention de la sélection. En Argentine, l’arrière était déjà dans les petits papiers des différentes sélections du pays d'Amérique du Sud. Ancien espoir attendu chez les U20, il a aussi fait ses armes avec l’équipe d’Argentina XV, soit l’antichambre internationale, où ils affrontaient les sélections du Chili et de l’Uruguay.

Cet été, le joueur formé au Tigre Rugby Club a même eu le droit à ses premières apparitions chez les Pumas, à tout juste 21 ans. Depuis le début du mois de juillet, il a joué à quatre reprises pour la sélection nationale et a donc eu l'occasion de découvrir le niveau international. Lors de la tournée estivale contre l’Angleterre, il a notamment suppléé Juan Cruz Mallía, en vacances après le titre du Stade Toulousain.

