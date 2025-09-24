La folie des grandeurs : la Pro D2 diffusée un dimanche soir en prime time sur Canal +

Première historique en Pro D2 : pourquoi Canal + ose enfin le prime time du dimanche soir ?

La Pro D2 n’en finit plus de grandir. Cela fait des mois et des mois qu’on écrit, ici, qu’elle séduit de plus en plus. Que son attractivité est croissante, tout comme son niveau, la qualité de ses effectifs et son homogénéité. Un cocktail explosif qui séduit partout en France et même au-delà.

Et désormais, Canal + l’a bien compris : son deuxième joyau derrière le Top 14 mérite la lumière des grands soirs. Pour la première fois depuis sa création au début des années 2000, un match de Pro D2 sera diffusé un dimanche soir en prime time, en novembre prochain. Une petite révolution télévisuelle qui illustre la montée en puissance du championnat.

"Cette programmation, rendue possible en raison de l’absence de match de Top 14 et de l’Équipe de France, permettra à la Pro D2 de bénéficier d’une visibilité sans précédent avec pour la première fois un match programmé le dimanche en prime time sur Canal +", indique la Ligue dans un communiqué.

Vers un Grenoble vs Vannes

Une fenêtre royale, habituellement réservée aux chocs du Top 14, et qui viendra mettre en avant les clubs de 2ème division le dimanche 16 novembre à 21h05. Lesquels ? Cette 11ème journée voyant s'affronter Grenoble et Vannes, on imagine bien le diffuseur choisir ces 2 favoris à la montée pour assurer son audience.

Canal + choisi donc d’innover autour d'un produit qui monte, et de miser sur l’attractivité croissante de la Pro D2, aujourd'hui garnie de stars et d'équipes qui rivaliseraient avec les meilleurs championnats européens.

À ceux qui ne jetteraient jamais de coup d'oeil à la chaîne cryptée le jeudi ou vendredi ou qui n'auraient pas les réseaux sociaux, sachez que la Pro D2 n’est plus seulement une division de combat acharné, quand bien même elle reste un championnat extrêmement formateur dans lequel nombre de grands espoirs du rugby français vont s'aguerrir chaque année.

C'est désormais aussi du spectacle, des stades toujours plus remplis, des jeunes talents qui explosent et des affiches souvent plus serrées qu’en Top 14. Le suspense est roi, les ambiances sont bouillantes et Canal ne pouvait pas passer à côté de ça. Comme il l'avait fait pour le choc Vannes/Brive de la 1ère journée, cette saison, programmé un samedi soir en prime time. Il faudra désormais s'y habituer !