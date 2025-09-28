RUGBY. La barre des 100 ! Raka continue d’écrire l’histoire de Clermont et du Top 14

Ce samedi 27 septembre, contre le Racing 92, le Bleu Alivereti Raka a passé la barre des 100 essais inscrits avec l’ASM Clermont Auvergne.

Petit à petit, l’ailier rentre dans l’histoire du rugby auvergnat. Lors de la défaite contre le Racing 92 (43-31), Alivereti Raka a inscrit un doublé à la Paris La Défense Arena, ce samedi 27 septembre. Avec son premier essai, inscrit à la 44ᵉ minute de jeu, il atteint la barre des 100 essais inscrits en faveur de l’ASM Clermont Auvergne. Seulement 21 minutes plus tard, il dépassait cette barre symbolique.

TOP 14. VIDÉO. Accélération dévastatrice, retour supersonique, Wade et Raka ont fait le show

Raka rentre (un peu plus) dans l’histoire

Aussi rapide que solide (1,89 m pour 97 kg), Alivereti Raka est un phénomène. Dans l’histoire du championnat de France, l’international français d’origine fidjienne est déjà parmi les meilleurs marqueurs d’essais de l’histoire. En dix ans, il est arrivé dans l’en-but adverse à 77 reprises, si l'on compte uniquement les rencontres de championnat. À seulement 30 ans, l’ailier ne devrait pas se faire prier pour arranger encore un peu plus ce compteur.

Par ailleurs, le Clermontois est le meilleur marqueur d’essai en activité en Top 14. Une telle régularité le place à la septième place du classement général, à égalité avec Julien Arias. Il se trouve également à quelques unités de grands noms tels que Juan Imhoff, Timoci Nagusa, Napolioni Nalaga ou Aurélien Rougerie. Les deux premiers noms sont encore loin devant, puisqu’il s’agit de Maxime Médard (91 essais) et Vincent Clerc (101 essais).

TOP 14. Joueur du week-end: un triplé et une renaissance pour Alivereti Raka

Une carrière unique

Ailier connu pour son explosivité redoutable, sa pointe de vitesse impressionnante et sa puissance hors norme, Alivereti Raka est une véritable attraction du Top 14 depuis ses premiers matchs avec l’ASM Clermont. Arrivé en 2014 en Auvergne, alors qu’il n’avait même pas 20 ans, il a d’abord intégré le centre de formation des Jaunards, dans un premier temps.

Comme beaucoup de joueurs d’origine fidjienne à cette époque, il a été repéré, en partie, grâce à l’académie créée par le club auvergnat aux Fidji. Là-bas, il est mis en avant par Franck Boivert, un Français installé sur l’archipel depuis des années et très implanté dans le rugby local. Comme Peceli Yato, par exemple, il profite de cette exposition pour montrer ses qualités.

Portrait. Franck Boivert : un Français aux Fidji, chez les magiciens du rugby - Loin des Bleus, près du cœur #12

Pour ses premiers pas chez les professionnels, il se présente comme remplaçant lors d’un match, à Oyonnax. Il découvre le Top 14 le 5 septembre 2015. Pour l’occasion, il inscrit son premier essai, pour offrir le bonus offensif à ses partenaires, alors qu’il n’a passé que 15 petites minutes sur le terrain. Rapidement, Alivereti Raka enchaîne et marque huit essais en neuf matchs de championnat, sur sa première saison. En dix saisons, il a aussi eu le plaisir de soulever le Bouclier de Brennus 2017 et de remporter le Challenge européen 2019.

Natif de Nakorovatu, aux Fidji, Alivereti Raka est néanmoins arrivé jeune dans l’Hexagone. Ainsi, le joueur n’hésite pas à indiquer qu’il souhaite représenter le XV de France. Il demande même à être naturalisé et obtient la nationalité française en janvier 2019. Cependant, son histoire en Bleu n’est pas aussi belle qu'en Auvergne. Depuis six ans, il ne compte que cinq caps, pour trois essais, chez les Tricolores. Sélectionné pour la dernière fois en décembre 2020, ce dernier peut, s'il le souhaite, faire le choix de changer de nationalité sportive, pour représenter les Fidji à l’avenir.

RUGBY. Fin de l'aventure pour Virimi Vakatawa à Bristol : un futur incertain pour l'ancien Tricolore ?