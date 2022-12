TOP 14. VIDÉO. Accélération dévastatrice, retour supersonique, Wade et Raka ont fait le show

Lors de la rencontre de Top 14 entre le Racing 92 et Clermont, les ailiers Wade et Raka ont fait le spectacle, grâce notamment à leurs pointes de vitesse totalement folles.

TOP 14. CLERMONT. Après deux mois de disette à domicile, le réveil du volcan face au MHR ?Ce dimanche, Racingmen et Clermontois s'affrontaient sur la pelouse de la U Arena pour le compte de la 11ème journée de Top 14. Une rencontre qui a vu les locaux balayer facilement les Auvergnats, inscrivant notamment 6 essais (46-12). Et parmi ces 6 réalisations, deux ont été l'œuvre de l'Anglais Christian Wade. À 31 ans, celui qui a tenté sa chance dans le football américain a prouvé une fois de plus qu'il n'avait rien perdu de sa vitesse d'antan. En effet, et alors que le match arrivait petit à petit à son terme, l'ailier profita d'une erreur de main d'Ezeala pour récupérer le ballon à 60 mètres de la ligne d'en-but. Celui-ci accélèra dès sa prise de balle, mettant tout le monde dans le vent. Enfin presque tout le monde, puisque son vis-à-vis Raka avait bien suivi, en tentant jusqu'au bout de revenir. Une course supersonique, qui tourna finalement à l'avantage de Wade.

De son côté, Alivereti Raka a inscrit l'un des deux essais de son équipe, en prenant notamment le dessus sur Wade, d'un superbe crochet intérieur. Insuffisant tout de même, pour espérer inquiéter des Franciliens en grande forme depuis maintenant quelques semaines.

