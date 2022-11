TOP 14. CLERMONT. Après deux mois de disette à domicile, le réveil du volcan face au MHR ?

Ce samedi, Clermont reçoit le champion de France Montpellier pour la 12ème journée de Top 14. L'occasion pour les Jaunards de renouer avec la victoire à domicile.

Si autrefois, le Michelin était une forteresse imprenable, où toutes les grosses écuries du Top 14 et d'Europe se cassaient les dents, ce n'est plus le cas aujourd'hui. En effet, Clermont peine à retrouver sa gloire d'antan : des résultats en dents de scie, le départ de plusieurs cadres... Bref, les Jaunards ont connu de bien meilleures périodes, notamment à domicile : en témoigne le début de saison des coéquipiers d'Iturria, qui est loin d'être flamboyant. Avec seulement 16 points pris sur 25 possibles (1 défaite et un match nul), l'ASM est actuellement l'une des pires équipes à domicile du championnat, à égalité avec l'USAP. Seul Brive a été moins bon dans ce domaine, avec 8 points engrangés sur 30 possibles. Une réaction est donc attendue ce samedi, face à la deuxième meilleure formation à l'extérieur du Top 14, le MHR (2 victoires face au RCT et Brive en 5 rencontres).

Bien que cette statistique puisse être nuancée par les deux week-ends de repos dus à la tournée de novembre, elle n'en reste pas moins frappante. Car oui, Clermont n'a plus remporté un match à la maison depuis le 1er octobre 2022, soit presque deux mois (succès face au LOU). Une éternité pour un club de ce standing, d'autant que la dernière rencontre a été perdue face au promu bayonnais (20-25), alors même que les Auvergnats avaient le match en main. Rajoutez à cela un match nul, là aussi évitable, face à l'UBB (23-23), et vous avez tous les ingrédients de la "disette" de Clermont à domicile. À voir désormais si Penaud et les siens arriveront à relever la tête samedi, face à des champions de France qui restent sur 3 victoires de rang en championnat.

