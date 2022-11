TRANSFERT. Après Sam Simmonds, un autre cadre des Exeter Chiefs aurait choisi Montpellier !

Après Sam Simmonds, un autre cadre d'Exeter serait en passe de s'engager à Montpellier pour les saisons à venir. Quel mercato !

C'est un énorme coup que serait en passe de réaliser le MHR. Selon Midi Olympique, le talonneur des Exeter Chiefs (29 ans, 1,83m, 111 kg) Luke Cowan-Dickie aurait donné son accord pour à Montpellier pour s'y engager à compter de la saison prochaine, après la Coupe du monde. Une recrue XXL pour le club héraultais, bien décider à glaner de nouveaux Brennus dans les années à venir. Car qu'on se le dise, si Cowan-Dickie n'est pas un baton de dynamique, c'est bel et bien un véhicule blindé. Joueur agressif, dur au mal, dynamique ballon en main et fort comme une brute en mêlée, l'enfant du Devon compte d'ailleurs 41 capes avec l'Angleterre.

S'il n'est parfois pas le plus fiable au lancer et quelque peu indiscipliné, le talonneur tatoué fut tout de même le titulaire du poste lors de l'épopée européenne de son club en 2020, et sélectionné avec les Lions Britanniques, notamment. Une venue qui pourrait néanmoins tirer une balle supplémentaire dans le corps des Chiefs, qui perdront également leurs leaders symboles du club Sam Simmonds et (probablement) Jack Nowell l'an prochain. Sale temps au sud de l'Angleterre, donc, tandis que dans l'Hérault, c'est une nouvelle éclarcie qui devrait faire son apparition au dessus du GGL Stadium...

