Top 14. Le Racing 92 est-elle l'équipe la plus en forme du championnat ?

Le Racing 92 impressionne de match en match, et au terme de la douzième journée de championnat, l'équipe francilienne se place sur le podium du Top 14.

Une dynamique frappante

Si le début de saison des Racingmen portait à confusion et laissait présager une féroce bataille pour la qualification, leurs derniers résultats prouvent le contraire. Auteurs de 5 victoires lors de leurs 6 derniers matchs, dont 4 succès d'affilés, les hommes de Laurent Travers semblent inarrêtables. Très solide à domicile, avec aucune défaite à signaler, les ciels et blancs sont dans leur jardin dans l'enceinte de la U Arena. En effet, bien que le calendrier lui soit favorable, avec 3 réceptions lors des 4 derniers matchs, le Racing 92 a converti chaque opportunité de victoire, ce qui lui a permis de grimper au classement général. De plus, à l'extérieur, les joueurs de la capitale voyagent plutôt bien, et ont validé un succès en Corrèze, après un point de bonus offensif arraché sur la pelouse de La Rochelle. Sur le plan comptable, le Racing 92 fait forte impression et domine largement le classement des meilleures attaques du Top 14. En effet, avec 325 points marqués depuis le début de la saison, le club parisien tourne aux alentours de 27 point marqués par match. En outre, ces derniers semblent avoir enclenché la vitesse supérieure, car lors de leurs 4 derniers matchs, ils ont infligé 41 points en moyenne à leurs adversaires, de quoi mettre en garde les autres cadors du Top 14.

Des internationaux aux rendez-vous

Parmi les surprises de cette tournée internationale d'automne, la non-sélection de plusieurs cadres de l'équipe a marqué les esprits. Parmi eux, des joueurs tels que Max Spring, Finn Russel, Camille Chat, Nolan Le Garrec ou encore Ibrahim Diallo n'ont pas été appelés par leurs sélectionneurs respectifs (Russel a ensuite été convoqué.) Néanmoins, ce fut une aubaine pour le staff du Racing 92 qui a pu composer avec la quasi-totalité de son effectif, tandis que plusieurs clubs n'ont pas eu ce luxe. De plus, des joueurs comme Antoine Gibert ont également pu s'affirmer dans un collectif 5 étoiles, et gagner du temps de jeu, à l'image du jeune centre fidjien Junior Tabuavou. Le retour en grande forme d'un ex-tricolore, Fabien Sanconnie, est aussi un des motifs de satisfaction du Racing 92. Pour finir, la fusée supersonique Christian Wade, international anglais, trouve peu à peu ses marques, après de belles prestations au Superseven. Ce dernier est à 3 essais marqués lors de ses 2 derniers matchs.

Un calendrier qui se durcit

Après plusieurs réceptions d'affilés et bons nombres de points récoltés, le Racing 92 va réaliser deux déplacements en cette fin d'année 2022, ainsi qu'un derby face au voisin de la capitale. Au programme, le premier déplacement s'effectuera du côté de la Rade, face à une équipe de Toulon qui est aux abords du Top 6 et qui sort d'une victoire face au Stade Français. Ensuite, le derby parisien sera cette année très serré, et si les coéquipiers de Lauret paraissent supérieurs sur le papier, leurs homologues parisiens croient en leur chance de qualification. De plus, le Stade Français n'a subi qu'un seul revers cette saison à domicile. Puis, pour clôturer cette année 2022, les Franciliens se déplaceront chez le finaliste de la saison dernière, qui campe dans le fond du classement, à la onzième place. Le Castres Olympique est une équipe avec du caractère, et réputé pour être imprenable à domicile, en témoigne son invincibilité depuis le début de saison. L'avenir pour les Racingmen s'annonce chargé.