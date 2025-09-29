TOP 14. Prolongation (très) longue durée à venir pour un ''premium'' du Stade Toulousain
Un accord aurait enfin été trouvé pour Thibaud Flament.Screenshot : France 2
Un accord aurait enfin été trouvé entre le club et son 2ème ligne international Thibaud Flament.

Si le Stade Toulousain n’est pas des plus actifs sur le marché des transferts, il n’a en revanche pas son pareil au rayon des prolongations.

Et après celles de Jack Willis, Anthony Jelonch, Pierre-Louis Barassi, Ange Capuozzo et consorts la saison dernière, ou de Nelson Épée cet été, Toulouse serait sur le point de verrouiller un autre cadre de son effectif.

Selon nos confrères du Midi Olympique, un accord aurait enfin été trouvé entre le club et son 2ème ligne international Thibaud Flament. Et ce pour une prolongation de contrat XXL puisque de 4 ans, soit jusqu’en 2030.

D'autres vont suivre

Une excellente nouvelle qui pourrait donc s’officialiser prochainement à Ernest-Wallon, qui aurait également convaincu son compère formé au club Joshua Brennan, d’après RMC Sport. Le 2ème ligne de (bientôt) 24 ans devrait prolonger jusqu’en 2030 lui aussi.

A ce poste, Toulouse serait donc assuré pour les années à venir puisqu’on rappelle que Many Meafou et Clément Vergé ont tous deux prolongé jusqu’en 2027, l’an dernier.

En revanche, le Midol indique que n’a encore fuité concernant deux 3/4 des rouge et noir. En l’occurrence Mathis Lebel et Dimitri Delibes, au club depuis des années mais courtisés ailleurs pour une place de numéro 1, notamment pour l’ancien Blagnacais.

Ils devront attendre de voir ce qui leur sera proposé et probablement prendre leur décision d’ici la fin d’année. Alors que Juan Cruz Mallia, lui, n’a encore rien signé non plus. Mais ne vous inquiétez pas, le joueur le plus polyvalent du Top 14 (avec Mathis Ferté) sera sans aucun doute prolongé par Toulouse, qui a toutes les raisons du monde de conserver son Puma.

