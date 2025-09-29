34/34 : où se situe Thomas Ramos dans la liste des coups de pieds consécutifs réussis en Top 14 ?

Fin de série pour Thomas Ramos qui ne battra pas le record de coups de pieds consécutifs réussis en Top 14.

C’est un petit évènement qui s’est produit samedi soir. Au milieu d’une partie abouti de la part des toulousains et près de 60 points inscrits dans le derby, face à Castres, il y a eu un (petit) raté.

Si celui-ci demeure évidemment, anecdotique, regarde du score final (59 à 12), Thomas Ramos venait de manquer son premier coup de la saison lors de la transformation de l’essai de Théo Ntamack.

105 points, 88% de réussite : Thomas Ramos, plus que jamais le sniper du XV de France

En lui ajoutant les réussites de la fin de saison dernière (46 points en 2 matchs de phase finale notamment), l’arrière du Stade Toulousain pointait même à 34 coups de pied réussis consécutivement. Géant.

Morgan Parra a de la marge

Mais, puisque cette fin de série nous le rappelle, où se situait Ramos dans la liste des records du nombre de coups de pied réussis ?

Pas si loin, finalement… Rien que s’il avait réussi toutes ses tentatives (9) face à Castres dans le derby ce week-end, l’international français aurait égalé celui qui fut le recordman pendant plus d’une décennie : Brock James.

TOP 14. ''Exigeant, intelligent, compétiteur'', comment Thomas Ramos tire tout le Stade Toulousain vers le haut

A la fin des années 2000, la fine gâchette clermontoise avait réussi 41 coups de pied consécutivement. Mais l’ouvreur aux mitaines les plus célèbres du Top 14 s’était vu dépasser en 2021 par son plus acolyte le plus fidèle : Morgan Parra.

En grande réussite face aux perches cette année-là, le demi de mêlée clermontois avait enchaîné 48 réussites consécutives. Un record qui n’est donc pas prêt de tomber…