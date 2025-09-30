TOP 14. Wainiqolo parti, Dréan et Villière out : quelles options à l’aile pour le RCT en octobre ?
Mathis Ferté devrait retrouver une place de titulaire face à Pau.
Dans ce contexte, Pierre Mignoni doit fouiller ses options internes sans affaiblir le collectif, d'autant plus que la réception de Pau, en grande forme, s'annonce peu évidente à négocier.

Vous voulez des nouvelles de Gael Dréan après son impressionnant KO face à Bayonne ? Victime d’une commotion et d’une lésion à l’épaule suite à un duel aérien face à Tiberghien, l'ailier breton du RCT va mieux.

Mais il sera évidemment forfait face à Pau, et doit suivre le protocole classique et passer de nouveaux examens dans douze jours, informe le Midi Olympique.


Un effectif réduit, un casse-tête pour Mignoni

Dréan, qui s’était imposé comme le véritable facteur X du RCT — auteur de trois essais en trois matchs et décisif dans l’action de l'essai de pénalité face à Bayonne — depuis le départ de Jiuta Wainiqolo, manquera terriblement dans l’équation offensive.

Comme les Bleus Villière et Spring, ces anciens amateurs qui ont débuté en Fédérale 1 avant d'accéder au Top 14Comme les Bleus Villière et Spring, ces anciens amateurs qui ont débuté en Fédérale 1 avant d'accéder au Top 14 Et que Gabin Villière, récemment opéré, est indisponible jusqu'en novembre.


Pour pallier cela, le manager du RCT devrait utiliser la polyvalence des uns et des autres face à Pau et ses ailes de feu. D'un côté, l'option Setariki Tuicuvu s'annonce évidente, alors que le Fidjien portait déjà le numéro 11  face à Bayonne. C'est d'ailleurs à ce poste qu'il évolue le plus à Toulon


De l'autre ? Le remuant Mathis Ferté, "utility back" dans toute sa splendeur, devrait primer. Sa rapidité, sa grinta et sa capacité à faire être dangereux dans les couloirs devrait faire de lui un titulaire en l'absence de Dréan, d'autant qu'il est principalement utilisé à ce poste depuis son arrivée sur la Rade cet été.

''Il me faisait un peu penser à Owen Farrell'' : qui est ce minot ''so british'' qui monte du côté du RCT ?''Il me faisait un peu penser à Owen Farrell'' : qui est ce minot ''so british'' qui monte du côté du RCT ?Mais il n'est pas non plus impossible de voir le staff toulonnais aller chercher plus loin dans sa profondeur d'effectif, lors de semaines à venir. Notons que le très jeune centre Oliver Cowie peut également jouer à l'aile sans difficulté et imposer sa taille dans les airs (1m92) ainsi que sa puissance (100kg) notamment, dans un registre bien différent de celui de Ferté. 

TOP 14. Toulon un peu faiblard au centre ? Mignoni a une roue de secours avec un ''gros'' aux allures de 3/4TOP 14. Toulon un peu faiblard au centre ? Mignoni a une roue de secours avec un ''gros'' aux allures de 3/4Alors que Joe Quere-Karaba doit pouvoir dépanner en cours de match si besoin est, façon Sekou Macalou. Une option robuste qui ne devrait être utilisée néanmoins qu'en dernier recours. D'autant qu'il ne s’agira pas seulement de couvrir un poste, mais de garder la menace offensive et les repères collectifs. 

