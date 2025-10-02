TOP 14. Le Racing 92 blinde sa ligne de 3/4 en sécurisant deux talents jusqu’en 2028
Tuisova et Spring, la double bonne nouvelle du Racing 92. Le club ciel et blanc blinde deux pièces essentielles de son arrière-garde. Crédit image : Screenshot Youtube
Spring et Tuisova prolongent : le Racing 92 soigne l’équilibre. Entre jeunesse formée au club et star internationale au profil JIFF, le club parisien poursuit son projet avec lucidité et ambition.

Spring, la formation qui brille

Le Racing 92 a frappé un grand coup en prolongeant deux de ses arrières les plus impactants : Max Spring et Josua Tuisova poursuivront l’aventure ciel et blanc jusqu’en 2028. Une double annonce qui en dit long sur les ambitions du club francilien.En feu, Max Spring a-t-il inscrit le triplé le plus rapide de l'histoire du Top 14 face à l'UBB ?En feu, Max Spring a-t-il inscrit le triplé le plus rapide de l'histoire du Top 14 face à l'UBB ?Formé au club depuis 2019, Max Spring est l’archétype du joueur façonné à Colombes. Polyvalent, intelligent dans ses choix, sûr sous les ballons hauts et tranchant en relance, le natif de Saint-Palais a déjà 97 matchs pros au compteur à seulement 24 ans.

Une précocité remarquable, récompensée par une sélection en bleu en 2022 contre le Japon. Dans le viseur de Bayonne, Spring a donc préféré prolonger plutôt que de retrouver son frère, Tom, à l'Aviron.

Tuisova, la puissance sous contrôle

Arrivé en 2023 en provenance de Lyon, Josua Tuisova a fini par s'imposer comme l'une des armes offensives du Racing. Avec ses charges dévastatrices, ses appuis courts et sa science du duel, le champion olympique à 7 en 2016 reste un poison constant pour les défenses.

Et cerise sur le gâteau : il est JIFF, ce qui en fait un atout stratégique pour le staff ciel et blanc.

En prolongeant ces deux profils complémentaires – le talent maison et le phénomène international – le Racing 92 affiche clairement sa volonté de bâtir un groupe stable, performant et aligné sur les exigences du très haut niveau.VIDEO. DÉCRYPTAGE. ''Attaquez-le'' : Le coup de génie du staff bayonnais sur l’essai en soliste de Tom SpringVIDEO. DÉCRYPTAGE. ''Attaquez-le'' : Le coup de génie du staff bayonnais sur l’essai en soliste de Tom SpringLe message envoyé est limpide : le Racing veut gagner en jouant avec des mecs formés au club… et des stars taillées pour les titres. Avec trois succès en quatre matchs, les Franciliens réalisent un bon début d'exercice. Mais la saison est longue et ils auront besoin d'un Spring et d'un Tuisova au meilleur de leur forme pour retrouver les phases finales. 

