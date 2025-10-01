TOP 14. Herschel Jantjies blessé : Bayonne privé de son demi de mêlée pour de longues semaines

Herschel Jantjies, touché à un pouce face au RCT, sera absent 6 semaines. Bayonne devra composer sans son n°9 Springbok, opéré et sur le flanc jusqu’en novembre.

Dimanche dernier, Herschel Jantjies s’est blessé dans le cadre de la victoire à l'arrachée face au RCT dans un Jean-Dauger bouillant. Touché à un pouce, l’international sud-africain a été contraint de se faire opérer. Fougue, vista : pourquoi le champion du monde Herschel Jantjies collait parfaitement au projet de jeu de Bayonne ?

Résultat : six semaines d’indisponibilité pour le demi de mêlée, selon les informations de L'Équipe et Rugbyrama.

Une absence frustrante pour le joueur comme pour le club.

Recruté cet été pour apporter sa vista et son explosivité au poste de numéro 9, Jantjies commençait à prendre ses marques dans l’effectif bayonnais.

Aligné à quatre reprises depuis le début de saison, dont deux fois comme titulaire, il avait notamment montré une belle activité lors de ses premières minutes en TOP 14. Un pépin physique qui tombe mal, donc, pour un joueur en quête de rythme et de repères.

Heureusement pour Bayonne, Maxime Machenaud a fait son retour à l’entraînement collectif cette semaine. Le vétéran pourrait rapidement reprendre les commandes de l’animation bayonnaise.

Le défi d'une charnière sans Jantjies

Dans les six prochaines semaines, Bayonne devra se frotter à Toulouse dès ce dimanche, puis à Pau, Clermont ou encore Bordeaux. Autant d’adversaires qui lorgnent aussi les places pour les phases finales. Sans Jantjies, l’Aviron va devoir s’appuyer sur ses forces mentales et une charnière à recomposer.

À 29 ans, Jantjies devra patienter avant de retrouver les terrains.

En attendant, il pourra continuer à s’imprégner du jeu bayonnais depuis les tribunes et épauler ses coéquipiers.