TOP 14. Herschel Jantjies blessé : Bayonne privé de son demi de mêlée pour de longues semaines
Blessure d'Herschel Jantjies : un coup dur pour Bayonne en TOP 14.
Herschel Jantjies, touché à un pouce face au RCT, sera absent 6 semaines. Bayonne devra composer sans son n°9 Springbok, opéré et sur le flanc jusqu’en novembre.

Dimanche dernier, Herschel Jantjies s’est blessé dans le cadre de la victoire à l'arrachée face au RCT dans un Jean-Dauger bouillant. Touché à un pouce, l’international sud-africain a été contraint de se faire opérer.Fougue, vista : pourquoi le champion du monde Herschel Jantjies collait parfaitement au projet de jeu de Bayonne ?Fougue, vista : pourquoi le champion du monde Herschel Jantjies collait parfaitement au projet de jeu de Bayonne ?

Résultat : six semaines d’indisponibilité pour le demi de mêlée, selon les informations de L'Équipe et Rugbyrama.

Une absence frustrante pour le joueur comme pour le club.

Recruté cet été pour apporter sa vista et son explosivité au poste de numéro 9, Jantjies commençait à prendre ses marques dans l’effectif bayonnais.

Aligné à quatre reprises depuis le début de saison, dont deux fois comme titulaire, il avait notamment montré une belle activité lors de ses premières minutes en TOP 14. Un pépin physique qui tombe mal, donc, pour un joueur en quête de rythme et de repères.

Heureusement pour Bayonne, Maxime Machenaud a fait son retour à l’entraînement collectif cette semaine. Le vétéran pourrait rapidement reprendre les commandes de l’animation bayonnaise.

Le défi d'une charnière sans Jantjies

Dans les six prochaines semaines, Bayonne devra se frotter à Toulouse dès ce dimanche, puis à Pau, Clermont ou encore Bordeaux. Autant d’adversaires qui lorgnent aussi les places pour les phases finales. Sans Jantjies, l’Aviron va devoir s’appuyer sur ses forces mentales et une charnière à recomposer.

À 29 ans, Jantjies devra patienter avant de retrouver les terrains.

En attendant, il pourra continuer à s’imprégner du jeu bayonnais depuis les tribunes et épauler ses coéquipiers.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
Sous les yeux de son 'bro' Conrad Smith, Ma'a Nonu est entré un peu plus dans l'histoire du Top 14 face à Bayonne
News
TOP 14. Votre match de Rugby Bordeaux/Lyon à quelle heure et sur quelle chaîne ?
News
TOP 14. Pour Botia, l'âge n'est qu'un chiffre pas une sentence : le guerrier rochelais ne veut pas (encore) abdiquer
News
TOP 14. Wainiqolo parti, Dréan et Villière out : quelles options à l’aile pour le RCT en octobre ?
News
Nuit du Rugby. Qui sera sacré meilleur joueur du rugby français ? La liste complète des nommés
News
TOP 14. Jelonch de retour, Capuozzo en 15 ? La compo probable de Toulouse pour aller faire un coup à Bayonne
News
''On l'a encore en tête'' : Matthieu Jalibert bientôt épaulé par le plus grand professionnel de l’histoire du rugby ?
News
XV de France. ''Je ne serai jamais un sécateur'', critiqué, Jalibert a fait sa mue défensive et veut le prouver
News
Vos Matchs de Rugby Bayonne/Toulouse et Bordeaux/Lyon à quelle heure et sur quelle chaîne ?
News
Après la Suisse et les USA, Dupont poursuit sa rééducation chez un partenaire du PSG... au Moyen-Orient !
News
TOP 14. Rechute pour Baptiste Couilloud : la grosse tuile pour Lyon, qui perd (encore) son meilleur joueur