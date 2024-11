Fougue, vista : pourquoi le champion du monde Herschel Jantjies collait parfaitement au projet de jeu de Bayonne ?

Autrefois numéro 2 en Afrique du Sud à la mêlée, le champion du monde Herschel Jantjies pourrait dynamiter le jeu de l’Aviron Bayonnais en Top 14.

Façon Naoto Saito à Toulouse, c’est un (tout) petit modèle qui va donc débarquer sur les bords de Nive l’an prochain. Herschel Jantjies a beau être sud-africain, il n’épouse en rien les gabarits de mastodonte si chers à son pays, ou la physicalité d’un Faf De Klerk derrière une mêlée (1m67 pour 77kg).

Lui la joue plutôt fin bec. Joueur vif, intelligent et très bon dynamiteur de jeu, il s’était fait connaître en 2019 pour sa mine pouponne, sa malice et un essai contre les All Blacks.

Ce qui lui permit, derrière et malgré une seule saison de Super Rugby dans les pattes, d’enchaîner sur une coupe du monde en tant que numéro 2 à la mêlée, et de faire partie intégrante du titre glané au Japon par les Springboks.

Un joueur qui dynamise

A 28 ans aujourd’hui, Jantjies compte 25 capes à son actif mais ne fait plus partie des premiers choix de Rassie Erasmus, notamment dépassé par son supersonique confrère générationnel Grant Williams.

Il a donc fait le choix de rejoindre Bayonne pour un nouveau projet, et devrait fluidifier le jeu de l’Aviron pour les deux prochaines saisons. Car Jantjies, au-delà de sa qualité de passe, possède cette capacité à coller au ballon, sentir les coups et souvent bien lire le jeu pour se retrouver à l’intérieur de ses partenaires. Et conclure (21 essais en 86 matchs avec les Stormers).

C’est en tout cas la volonté du club basque, qui l’a recruté pour assumer son statut en numéro 9, devant le jeune Baptiste Germain et probablement Maxime Machenaud (36 ans le mois prochain), qui devrait obtenir le seul ticket restant que compte offrir l’Aviron à un trentenaire, au poste. Chose que Guillaume Rouet a appris dans la presse locale, comme nous…