RUGBY. ''Personne n'y croyait'', mais Antoine Dupont a fait taire les critiques

Sacré meilleur joueur de rugby à 7 de l'année lors des World Rugby Awards, Antoine Dupont en a profité pour glisser une petite pique à ses détracteurs.

Dimanche soir, à Monaco, Antoine Dupont a ajouté une ligne de plus à son palmarès déjà légendaire. Lors des World Rugby Awards, le demi de mêlée du Stade Toulousain a été sacré meilleur joueur de rugby à 7 de l’année 2024, quelques mois après avoir mené la France au sommet des Jeux olympiques de Paris. Une distinction qui vient couronner une année exceptionnelle pour celui qu’on n’arrête plus.

Pourtant, ce n’était pas gagné d’avance. Lorsque Dupont a annoncé qu’il rejoindrait les Bleus à 7 pour une pige olympique, nombreux étaient les sceptiques. On lui reprochait de tourner le dos au XV de France, notamment lors du Tournoi des 6 Nations, ou encore de ne pas avoir le profil pour briller dans la discipline. Mais Dupont, fidèle à son habitude, a répondu sur le terrain... et sur la scène des World Rugby Awards, avec une petite pique bien sentie à ses détracteurs.

Une aventure risquée mais gagnante

"J’ai pensé au moment où j’ai eu cette médaille d’or autour du cou et à tous les moments exceptionnels que j’ai vécus avec cette équipe de France. Je me dis que c’était un pari risqué, mais que ça en valait tellement la peine," a déclaré Dupont dans les colonnes de l’Équipe.

Il a poursuivi avec malice : "Je me souviens des premiers articles, personne n'y croyait. Je n’ai pas la mémoire courte et je suis fier des choix que j’ai faits."

Et pour cause : en seulement trois tournois de préparation avec l’équipe de France à 7, le demi de mêlée a raflé deux médailles d’or avant d’atteindre l’Olympe en août dernier. À Madrid, il a illuminé la finale contre l'Argentine, prouvant que son choix était le bon.

Une année en or massif

Ce trophée vient compléter une année 2024 absolument dantesque pour Dupont. Champion de France et d’Europe avec Toulouse, il est également monté sur le toit du monde aux JO. Et s’il a manqué le 6 Nations avec le XV de France, Nolann Le Garrec a plutôt bien assuré l’intérim, glanant même le prix du plus bel essai de l’année pour son éclair face à l’Angleterre.

Lors de la cérémonie, d’autres Français ont également été récompensés. Jérôme Daret, sélectionneur des Bleus à 7, a été désigné meilleur entraîneur de l’année, tandis que Marine Ménager a reçu le prix de l’essai de l’année chez les féminines pour sa réalisation face au Canada lors du WXV.

Dupont, lui, continue de tracer sa route, à 7 comme à 15, repoussant les limites et raflant tout sur son passage.