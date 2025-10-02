''Personne ne va me dire qui doit jouer'' : Mignoni circonspect autour des nouvelles règles de World Rugby

On connaît la musique : World Rugby a resserré la vis sur la charge des internationaux, et forcément, ça fait réagir en Top 14. À Toulon, Pierre Mignoni valide l’esprit… mais pose ses limites. Et il le dit sans détours :
Je suis à 100% pour protection des joueurs. On manage déjà au mieux, mais des fois, tu n’as pas trop le choix (que de les faire jouer beaucoup). Avec les blessures ou autre, Il y a tellement d’impondérables dans une saison... Et puis on n'a pas besoin de ça, je sais très bien qu'au-délà d'un certain temps de jeu, les joueurs sont moins performants. - pour RMC Sports
Ce que changent (vraiment) les nouvelles règles
Concrètement, World Rugby fixe un plafond à 30 matchs/saison, impose 5 semaines de pause minimum à l’intersaison, des périodes de repos à l'issue des fenêtres internationales et surtout 12 semaines sans contact sur l’année.
Le tout à partir de 2026, en lien avec le lancement du Nations Championship qui remplacera les habituelles tournées. Un pas majeur pour la santé des joueurs… et un casse-tête annoncé pour les staffs.
Mignoni n’est pas hors de lui : en Top 14, dépasser 30 feuilles, c’est devenu rare. Mais si ça arrive au pire moment ? Doit-on priver un taulier d’une demie à Bordeaux ou pire, d’une finale au Stade de France pour respecter la jauge ? Impossible à concevoir.
C’est là que l’encadrement interroge plus qu’il ne rassure côté RCT. "Maintenant, personne ne va me dire qui va jouer dans mon équipe", affirme le pur sang varois.
Car la saison, ce n’est pas Football Manager. Entre les imprévus et les joueurs qui enchaînent les fins de match seulement, la gestion fine des minutes devient un art à part entière. D'autant que tous les effectifs ne sont pas ceux du Stade Toulousain…
Bref, sur le papier, tout le monde est d'accord avec le cadre posé et son but. Mais à condition qu'il ne sans lier les mains des coachs non plus...
Jak3192
Ça va être tendu pour ceux qui n'ont pas un CdF performant...
Amis à Laporte
Pour respecter cette nouvelle mesure, Mignoni va s'arracher les cheveux...
pascalbulroland
Chauve qui peut...
La petite Huguette
... et il va jeter la première pierre.
jujudethil
Top 12 ou 10. Il n’y a pas de secret, il faudra en passer par là.
Aristaxe
Pas forcément, on peut très bien réduire le nombre de matchs sans réduire le nombre d'équipes.
Jak3192
Tel un tournoi comme en CC ?
2 poules ?
Revahn
"Doit-on priver un taulier d’une demie à Bordeaux ou pire, d’une finale au Stade de France pour respecter la jauge ?"
Ben non, du coup on évite de lui faire jouer les 30 matchs avant.
J'aimerais quand même savoir dans quelle situation on est en ce moment, pour comparer. Si on prend par exemple Ramos ou Lucu en 2024, on en est où?
Je prends la saison 2024-2025 de Ramos (stats Allrugby) :
- 28 matchs joués
- 12 semaines de repos sur la saison (donc hors été)
- Un temps total sur le terrain de 2205 minutes, SOIT 79 minutes par match en moyenne
Quel impact pour lui par exemple? A priori aucun, puisque si j'ai bien compris le temps de jeu effectif n'est pas compté mais seulement le nombre de matchs joués. Or, il s'agit sûrement d'un des joueurs les plus actifs de l'année au monde...
balobal
Effectivement compter les matchs sans regarder les minutes jouées c'est pas super.
doudoutartine
Au-delà du nombre de matchs, c'est plutôt les minutes sur le terrain qu'il faudrait compter !
Et ça devrait être différent suivant les postes ! La cage c'est quand même pas la même musique que l'aile (surtout quand tu as des coffres à ballon au centre ! ! !).
Il faudra que les coachs se mettent au tableau EXCEL si ce n'est pas déjà le cas ! !
Aristaxe
Si tu lis le rapport de World Rugby, tu verras qu'ils donnent le lien vers une étude qui démontre qu'une participation à un nombre élevé de matchs a un impact négatif sur la santé des joueurs, indépendamment de la durée de jeu. Donc même si tu es l'éternel remplaçant qui ne joue que 15 minutes, si tu le fais trop de fois, tu auras plus de chances de blessures que quelqu'un qui joue plus longtemps mais moins souvent. Et c'est pour ça que World Rugby fixe cette limite en nombre de matchs, et pas en minutes joués, parce qu'à ma connaissance, je ne crois pas qu'une telle étude existe.