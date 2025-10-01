TOP 14. ''Athlétiquement, il est incroyable'' : le retour du grand Charles Ollivon se précise

Face à Pau, Mayol devrait retrouver son capitaine Charles Ollivon, de retour de blessure. Mais aussi un autre des plus grands amours du RCT de ces 10 dernières années...

Ollivon, le retour

Neuf mois jour pour jour après sa grave blessure au genou subie en début d'année 2025, le ‘‘Grand Charles’’ n’a jamais été aussi proche du retour. Au regard de ses observations à l'entraînement collectif du RCT, le Midi Olympique l'annonce même dans le groupe pour la réception de Pau, ce samedi.

Présent dans le groupe élargi de Toulon la semaine passée et ovationné à Jean-Dauger, Ollivon devrait apporter toute son expérience et son leadership à un RCT qui se repose beaucoup sur les prises de décision de David Ribbans, Baptiste Serin et Melvyn Jaminet, depuis sa blessure.

De quoi leur permettre de souffler un peu autant que d'apporter ses qualités dans l'alignement, dans l'entre-jeu, mais aussi au grattage et sa capacité à porter le ballon avec détermination.

Après la Suisse et les USA, Dupont poursuit sa rééducation chez un partenaire du PSG... au Moyen-Orient !

"Athlétiquement, il est incroyable", rapporte Sergio Parisse au Midi Olympique, présent au RCT Campus ce mercredi. "Il est plein d’énergie. Je n’avais aucun doute sur le fait qu’il allait bien récupérer. C’est le cas. On le voit bien, sans appréhension."

Ainsi, le staff imaginerait en ‘‘finisseur’’ le retour de son athlète (1m99 pour 114kg), pour une reprise maîtrisée face à une Section Paloise en grande forme.

Ferté à l'aile, "Facu" en face

Ailleurs, Matéo Garcia devrait vivre sa première avec le RCT suite à des pépins physiques en ce début de saison. Une bonne nouvelle pour Toulon qui compte sur lui, d'autant qu'il n'a plus que 2 ouvreurs de métier dans son effectif pro, puisque Enzo Hervé est arrivé en prêt à Castres cette semaine.

TOP 14. Wainiqolo parti, Dréan et Villière out : quelles options à l’aile pour le RCT en octobre ?

Aux ailes, Dréan en protocole après sa lourde chute à Bayonne et Villière encore en convalescence jusqu’en novembre, Mignoni devrait s’appuyer sur la polyvalence du solide Tuicuvu et du vivace Mathis Ferté pour animer les couloirs à Mayol.

Avec une équipe prête à accueillir comme il se doit la Section Paloise et le revenant Facundo Isa, qui quitta le club cet été après 8 années de service sur la Rade.