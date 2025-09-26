PRO D2. Show Fineanganofo : Agen terrasse Béziers et confirme son statut

Muet en première période, Agen a trouvé la clé après la pause pour dominer Béziers (21-10) jeudi soir à Armandie. Les Lot-et-Garonnais signent une quatrième victoire consécutive.

Le SUA poursuit sa marche en avant. Jeudi soir, à Armandie, les Agenais ont signé leur quatrième succès consécutif en disposant de Béziers (21-10). Un résultat qui propulse les hommes de Mauricio Reggiardo seuls en tête de la Pro D2 avec 18 points, en attendant les autres rencontres de cette 5e journée.

Pourtant, tout n’a pas été simple. La première période a montré un visage brouillon, avec un SUA dominateur mais incapable de concrétiser. Trop d’approximations dans les zones de marque, des décisions arbitrales contraires et deux essais refusés ont frustré le public agenais. Béziers, pragmatique, en a profité pour virer en tête à la pause grâce à une pénalité de son buteur Samuel Marques (0-3).

⏸️ Mi-temps à Armandie !



Match fermé dans ce premier acte.

Nos Agenais sont menés de 3 points après un essai refusé de Willis.

Un début de 2e mi-temps exceptionnel

Au retour des vestiaires, le scénario a basculé. Dès la 42e minute, Kolinio Ramoka a mis les siens dans l’avancée en concluant une action d’envergure (7-3). Derrière, le troisième ligne tongien Tomasi Fineanganofo a fait parler toute sa puissance. Un premier essai inscrit dans un maul porté (51e), puis une course dévastatrice de 40 mètres où il a transpercé trois défenseurs pour s’offrir un doublé (55e). En un quart d’heure, Agen avait plié le match (21-3).

Cette capacité à accélérer et à faire la différence dans un laps de temps réduit confirme la confiance grandissante de ce groupe. Fineanganofo, 22 ans, s’affirme comme l’un des hommes forts de ce début de saison, capable d’allier puissance et vitesse pour dynamiter les défenses adverses.

Un petit regret au coup de sifflet final ?

Seul bémol : la fin de rencontre. Alors que le SUA pensait tenir un nouveau bonus offensif, comme contre Mont-de-Marsan ou Grenoble, Samuel Marques a encore frappé. Le demi de mêlée biterrois a aplati à trois minutes du terme, privant Agen du cinquième point (21-10). Une frustration relevée par Rémi Vaquin, entraîneur du jeu aérien, pour Sud Ouest : « Sur la physionomie du match, ne pas prendre le bonus est un regret. Mais avant, on aurait signé pour une simple victoire ».

Puissance 4 👊



Nouveau succès d'Agen qui assure l'essentiel à domicile pour s'installer provisoirement en haut du classement✅

Côté biterrois, Rory Teague a retenu l’investissement de ses joueurs malgré dix minutes fatales après la pause : « On savait qu’Agen allait revenir fort. Ces dix minutes nous coûtent le match ». Béziers repart bredouille mais avec la satisfaction d’avoir tenu tête pendant une heure au leader du championnat.

Pour Agen, l’heure est désormais à la confirmation. Prochain test grandeur nature : un déplacement à Colomiers, dauphin actuel, vendredi prochain. Un choc qui dira si le SUA a les épaules pour tenir durablement son fauteuil de leader.