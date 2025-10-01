TOP 14. 35 points encaissés en moyenne, 72 % de plaquages : Clermont doit fermer les portes saloons

La claque est nette. Avec seulement 72 % de plaquages réussis et 12 essais encaissés dès le premier temps de jeu, Clermont affiche une défense aux abois.

" On ne peut pas gagner en faisant autant d’erreurs"

La défaite à la Paris La Défense Arena a laissé des traces. À chaud, les mots étaient déjà durs. À froid, ils le sont encore plus. "On donne trop d’essais cadeau", lâche Kylan Hamdaoui en toute lucidité.

Et les chiffres parlent pour lui : avec 72 % d’efficacité au plaquage et 12 essais encaissés sur premier temps de jeu, l’ASM Clermont vit un début de saison où la défense ressemble à une passoire. De fait, l'ASM pointe à une triste 12e place du TOP 14 avec seulement un succès au compteur. RUGBY. La barre des 100 ! Raka continue d’écrire l’histoire de Clermont et du Top 14Julien Laïrle ne cherche pas d’excuse via le site officiel du club. "Quand on donne 4 essais à zéro ruck, c’est trop facile." Le coach de la défense pointe du doigt un problème d’exigence : "Si on doit mettre 50 points chaque weekend pour gagner, nous n’y arriverons pas !" Le Racing 92 n’a pas eu à forcer, malgré un retour au score clermontois à 22-17. Résultat : un essai encaissé dès le renvoi, à zéro passe, pour tuer tout espoir.

Des chiffres qui font mal

17 essais concédés depuis le début de saison. Dont la très grande partie sur premier temps de jeu. Un constat accablant que Laïrle illustre parfaitement : "Je n’ai pas en tête beaucoup d’essais encaissés après 5 temps de jeu."

En clair, les Jaunards se font transpercer dès le début des actions. La moyenne de 35 points encaissés par match en dit long. "Ce n’est pas acceptable", martèle le coach de la défense.

Entraînements musclés et remise en question

Pour corriger le tir, les séances ont été réorganisées. Travail en séquences, intensité maximale, fatigue simulée : Koula Tukino, qui s'occupe du travail technique autour des collisions, a pris les collisions en main. Objectif : remettre de l'agressivité, de la précision, de l'engagement. Et surtout, arrêter les cadeaux. TRANSFERT. Clermont pourrait s’offrir un fidèle soldat de l’UBB : un coup signé UriosAvant de recevoir Montauban ce samedi à 16h35, les Clermontois se veulent concentrés. Pas question de sous-estimer le promu, prévient Hamdaoui : "Ils sont très agressifs et jouent avec beaucoup de caractère." Julien Laïrle confirme : "Ils viendront avec leurs armes". Aux Auvergnats de proposer une défense suffisamment hermétique pour éviter une énorme désilusion.