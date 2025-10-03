TOP14. ''On assume clairement de vouloir faire partie des meilleurs'', comment Pau construit patiemment son retour au sommet

Trois victoires en quatre journées, une 2e place provisoire au classement derrière Toulousse, et un jeu qui respire la confiance : la Section Paloise a parfaitement lancé sa saison. Mais derrière cette réussite apparente, c’est tout un projet longuement mûri qui porte enfin ses fruits.
Un projet que Sébastien Piqueronies, le manager béarnais, assume pleinement. À la veille d’un déplacement périlleux à Toulon, il s’est confié auFigaro… et son discours ne laisse pas de place au hasard.
« Un vrai projet de bâtisseurs »
« Il faut un plan, un architecte, une vision », insiste Piqueronies, qui salue la gouvernance du club. Depuis son arrivée en 2021, l’ancien patron des U20 tricolores a su stabiliser un groupe jeune, ambitieux, mais désormais expérimenté. « Les briques se sont consolidées malgré toutes les tempêtes. On avance pas à pas, mais j’ai l’impression qu’il n’y a rien de nouveau finalement. C’est de la continuité », souligne-t-il.Vos Matchs de Rugby Bayonne/Toulouse et Bordeaux/Lyon à quelle heure et sur quelle chaîne ?Avec un effectif stable autour de ses leaders et une génération dorée qui gagne en maturité, la Section semble armée pour franchir un cap. Celui de la qualification, que le club n’a plus atteinte depuis 2003.
Légitimes et ambitieux
« On a pris le soin de se légitimer en Top 14. Maintenant, on assume clairement de vouloir faire partie des meilleurs. » Le ton est donné. Pas de fanfaronnade, mais une ambition affirmée.
Dans un championnat où 13 équipes sur 14 peuvent rêver du top 6, les Palois avancent avec lucidité : « Il y aura plus de déçus que d’heureux », prévient Piqueronies.
Alors que la Section s’apprête à disputer la Champions Cup, son manager ne tremble pas. « Je prends cela comme une fabuleuse opportunité. Je ne vais pas priver mes meilleurs joueurs de cette expérience. » Un discours clair, ambitieux, aligné avec les standards du très haut niveau. Et si, cette saison, la Section Paloise bousculait vraiment la hiérarchie ?
Le discours est cohérent avec le travail réalisé depuis plusieurs saisons; Piqueronies a su faire progresser son groupe, émerger des jeunes, dénicher des recrues adaptées au projet et apportant une plus value, et construire une équipe malgré les aléas l'an passé. A eux de prouver qu'ils suivent le bon chemin! Les voir évoluer est intéressant.
Amis à Laporte
Il parait qu'à la Section, la nouvelle gazette du club s'appellera le "Pau Potins".
Je connais la sortie...
AKA
C’est sûr, depuis le temps, les yeux fermés! 😄
Pianto
L'an passé, la section a été décimée par les blessures (toute l'année n°1 au nombre de blessés, avec entre 17 et 12 blessés quand le 2nd de ce classement a eu sur deux journées 10 blessés et souvent était vers 7 ou 8).
Et malgré ça, la section a fini 8ème à 2 pts de la 6ème place.
Ce n'étaient pas des blessures musculaires mais des ligaments croisés, des fractures, des tendons d'achille, blessures qu'on qualifie en général d'accidentelles mais pas liées à un défaut dans la prépa physique.
Le club s'est renforcé avec un recrutement intelligent et les blessés sont revenus. Espérer aller plus haut n'est donc pas un voeu irréaliste. Cependant, l'an passé, le racing, La Rochelle ont été très dessous de leur niveau habituel. Ca ne dépend pas que de la section cette histoire.
Je mettrai une petite pièce pour ma part, j'ai vu les quatre matchs, il y a un vrai progrès devant alors qu'il manque encore Montoya pris par les rencontres internationales. Derrière, c'est top3 à mon avis et le coach est parmi les meilleurs. C'est possible de faire quelque chose.
RNP
Le coach est parmi les meilleurs indéniablement. Après comme tu le soulignes, le Racing et la Rochelle ne vont probablement pas se trouer 2 années de suite donc la bagarre va être féroce. La nouveauté pour Pau et pour Piqueronnes est clairement la grande Coupe d'Europe avec des matchs en plus contre des équipes, a priori, plus motivées et plus compétitives. La profondeur de l'effectif va être un vrai sujet.
Erèbe
J’aime bien Pau, ils sont très réguliers dans les discours et les ambitions de pré-saison, et au mois de juin ils sont aussi très réguliers dans le ventre mou.
Cette saison ne dérogera pas malgré le bon début de saison.
Ils seront 8iem.
AKA
Cela fait un moment que je me fais la même réflexion, à eux de me faire mentir