TOP14. ''On assume clairement de vouloir faire partie des meilleurs'', comment Pau construit patiemment son retour au sommet

Derrière le bon début de saison palois, il y a un plan. Un vrai. Piqueronies parle d’un projet de bâtisseurs et assume : Pau veut sa place parmi les meilleurs.

Trois victoires en quatre journées, une 2e place provisoire au classement derrière Toulousse, et un jeu qui respire la confiance : la Section Paloise a parfaitement lancé sa saison. Mais derrière cette réussite apparente, c’est tout un projet longuement mûri qui porte enfin ses fruits.

Un projet que Sébastien Piqueronies, le manager béarnais, assume pleinement. À la veille d’un déplacement périlleux à Toulon, il s’est confié auFigaro… et son discours ne laisse pas de place au hasard.

« Un vrai projet de bâtisseurs »

« Il faut un plan, un architecte, une vision », insiste Piqueronies, qui salue la gouvernance du club. Depuis son arrivée en 2021, l'ancien patron des U20 tricolores a su stabiliser un groupe jeune, ambitieux, mais désormais expérimenté. « Les briques se sont consolidées malgré toutes les tempêtes. On avance pas à pas, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien de nouveau finalement. C'est de la continuité », souligne-t-il. Avec un effectif stable autour de ses leaders et une génération dorée qui gagne en maturité, la Section semble armée pour franchir un cap. Celui de la qualification, que le club n'a plus atteinte depuis 2003.

Légitimes et ambitieux

« On a pris le soin de se légitimer en Top 14. Maintenant, on assume clairement de vouloir faire partie des meilleurs. » Le ton est donné. Pas de fanfaronnade, mais une ambition affirmée.

Dans un championnat où 13 équipes sur 14 peuvent rêver du top 6, les Palois avancent avec lucidité : « Il y aura plus de déçus que d’heureux », prévient Piqueronies.

Alors que la Section s’apprête à disputer la Champions Cup, son manager ne tremble pas. « Je prends cela comme une fabuleuse opportunité. Je ne vais pas priver mes meilleurs joueurs de cette expérience. » Un discours clair, ambitieux, aligné avec les standards du très haut niveau. Et si, cette saison, la Section Paloise bousculait vraiment la hiérarchie ?